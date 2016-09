Sport Waldershof

10.09.2016

2

0 10.09.2016

Nach dem ersten Auswärtsdreier in dieser Saison waren Trainer und Spieler des SV Poppenreuth sehr zufrieden. Doch trotz des verdienten 4:0 in Creußen bremst Spielertrainer Vaclav Peroutka die Euphorie.

Poppenreuth. Der Coach des Bezirksligisten SV Poppenreuth erinnerte während der Woche an die vielen vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit. So etwas könne schnell ins Auge gehen, wie die Partie in Trogen gezeigt habe, meinte Peroutka. Die Stürmer Komberec, Prochazka, Olah und Sladecek wurden bei jeder Gelegenheit daran erinnert, nicht leichtfertig mit den sich bietenden Möglichkeiten umzugehen.Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der SV Poppenreuth den punktgleichen TSV Neudrossenfeld II. Die Gäste haben sich nach zwei deftigen Schlappen zu Saisonbeginn gefangen und sind inzwischen seit fünf Spielen ungeschlagen. Nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses stehen die Oberfranken hinter dem SVP.Die Mannen von Trainer Peroutka sind also gewarnt und werden den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Aber wenn die taktischen Vorgaben des Trainers erfüllt werden und jeder Spieler 100 Prozent gibt, sollte doch der Heimnimbus gewahrt und drei Punkte im Steinwald bleiben. Das zeigte auch das letzte Heimspiel gegen Tabellenführer BSC Saas-Bayreuth. Am Sonntag stehen wieder alle Mann zur Verfügung. Auch der in Creußen mit einem geschwollenen Auge ausgeschiedene Krupicka kann mit seinem "Veilchen" wieder mitwirken.SV Poppenreuth: T. Martinec, Po-lom, Sticht, Prochazka, Komberec, Peroutka, Krupicka, Benda, D. Martinec, Plachy, Sladecek, Janda, Olah, Packert, Andel, Hamann