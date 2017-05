Sport Waldershof

Poppenreuth. 2:1 siegte der SV Poppenreuth am Sonntag zu Hause gegen den FC Eintracht Münchberg. Der Gastgeber hatte die Partie eine Halbzeit lang sicher im Griff. Münchberg kam nur selten vor das SV-Tor. Die einzige Torchance des FC in der ersten Hälfte hatte Gruber. Der hatte gesehen, dass TW Repcik weit vor seinem Kasten stand, aber er traf mit seinem Heber aus gut 40 Metern nur den Pfosten. Auf der anderen Seite hätte Poppenreuth die Partie schon vor der Pause entscheiden können. Sladecek scheiterte an TW Eyiol, Gonsior wollte alleine vor dem Tor noch uneigennützig abspielen und Polom stand nach Meinung der Schiedsrichter im Abseits. Dies sind nur die besten der vielen Möglichkeiten vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas hektischer. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Olah im Laufduell Strößner unglücklich an der Ferse und der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Marcel Gebhardt scheiterte jedoch am gut reagierenden TW Repcik. Im Gegenzug hätte Polom auf 2:0 erhöhen können, er verzog aber alleine vor dem Tor. In der 60. Minute dann der Ausgleich für die Gäste, Gruber war von Gedik schön freigespielt worden und ließ sich die Chance nicht entgehen. In der Folge ging das Spiel hin und her. Beide Teams wollten den Sieg und hatten Möglichkeiten. In der 82. Minute zog Fabian Sticht aus 20 Metern ab, sein Schuss setzte tückisch vor TW Eyiol auf und landete im Tor. Alle Bemühungen der Münchberger, doch noch den Ausgleich zu schaffen, wurden von der Heimelf unterbunden.SV Poppenreuth: Repcik, Polom, Sticht, Olah (54. Tesic), Gonsior (54. D. Martinec), Prochazka, Peroutka, Krupicka, Plachy, Sladecek, AndelFC Eintracht Münchberg: Eyiol, Siemon, D. Gebhardt, Raithel (73. Pajonk), M. Gebhardt, Gedik, Lang (58. Schatz), Hochberger, Gruber (80. Jakob), Strößner, KeilwerthTore: 1:0 (14.) Peroutka, 1:1 (60.) Gruber, 2:1 (82.) Sticht - SR: Johannes Fröba (Stockheim) - Zuschauer: 80 - Besondere Vorkommnisse: (47.) M. Gebhardt (Münchberg) scheitert mit Elfmeter an TW Pepcik