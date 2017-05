Poppenreuth fährt zum Tabellenführer

Sport Waldershof

04.05.2017

Poppenreuth. (rez) Mit einem Miniaufgebot fährt der SV Poppenreuth heute zum Nachholspiel nach Bayreuth (Anstoß 18.30 Uhr). Während beim SVP nicht mehr viel zu ändern ist, hat der souverän in die Saison gestartete Tabellenführer mittlerweile etwas an Glanz verloren und mit dem SV Friesen einen ernsthaften Verfolger im Nacken. Jeder Punktverlust kann die Tabellenführung kosten. Die Minitruppe von Trainer Peroutka kann locker aufspielen, muss sich aber zum letzten Spiel in Kulmbach steigern, denn der heutige Gegner geht gewiss nicht fahrlässig mit seinen Chancen um. Es gilt also vor allem für das Mittelfeld, den Gegner frühzeitig zu stören, um ihn nicht zu nah vor das Tor kommen zu lassen. Nach vorne haben sich bisher in jedem Spiel gute Möglichkeiten ergeben und auf die Effektivität von Sladecek war in den letzten Spielen Verlass. Warum das Aufgebot knapp ist, ist leicht erklärt: Gerull Tjark und Lukas Hamann können beruflich nicht, Dan Martinec ist noch ein Spiel gesperrt und Fidan Nika, wäre eigentlich wieder frei, ist aber aus privaten Gründen nach Kanada geflogen.

SV Poppenreuth: Repcik, Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Prochazka, Andel, Tesic, Peroutka, Krupicka, Plachy, Sladecek, T. Martinec