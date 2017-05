Sport Waldershof

23.05.2017

9

0 23.05.2017

Von einem sportlich eher schwierigen Jahr sprach SKC-Vorsitzender Hans Malzer. Begründet hat er dies vor allem mit dem verletzungs- und berufsbedingten Ausfall von bis zu sechs Keglern.

Ehrungen Der SKC Hard nutzte die Jahreshauptversammlung, um langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Für jeweils 40 Jahre Treue zum SKC Hard wurden Maria Lang, Hildegard Malzer, Sebastian Malzer und Hubert Köllner, für 25 Jahre Mitgliedschaft Alexander Gmeiner geehrt. 10 Jahre Mitgliedschaft: Sabrina Marth, Carsten Kolb, Luis Brenner, Marco Albrecht, Oliver Neupert, Fabian Nickl, Alexander Schultes und Wolfgang Nickl. (kro)

(kro) Es sei schwierig gewesen, den Spielbetrieb einigermaßen aufrecht zu erhalten. Klar, dass deshalb an eine Titelverteidigung in der Verbandsoberliga, der höchsten Klasse der KVOO, nicht zu denken war. Aktuell, so Hans Malzer, hat der SKC Hard 116 Mitglieder.In seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht ging der Vorsitzende zunächst auf die sportliche Bilanz ein. Sein Dank galt vor allem den Damen, die nicht nur ihre Wettkämpfe absolvierten, sondern auch bei den Mix-Mannschaften mitkegelten. Apropos Damen: Malzer gratulierte ihnen zur Meisterschaft in der B-Klasse, "dafür mein größter Respekt". Bei den Herren, so Malzer, habe es manchmal, neben den großen Personalproblemen den Anschein gehabt, dass der letzte Siegeswille und ein Mannschaftsgeist, aber auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt hätten. Dennoch, alle haben den Klassenerhalt geschafft. Im gesellschaftlichen Bereich wies der Vorsitzende auf das traditionelle Sommerfest und als weiteren Höhepunkt die Meisterschafts- und Abschlussfeier hin. Nicht ganz so gut besucht gewesen sei die vorweihnachtliche Feier. Die Vereinsfahrt musste mangels Teilnehmern abgesagt werden. Er erkannte in diesem Zusammenhang einen Trend, der bei vielen Vereinen feststellbar sei: Das Vereinsleben ermüde immer mehr. Malzers abschließender Dank galt allen Sponsoren und Gönnern sowie allen, die sich im Verein engagieren und mitarbeiten.Sportwart Reinhard Glatz verwies darauf, dass fünf Damen und 18 Herren, darunter mit Daniel Dötterl und Thomas Riedl auch zwei Neuzugänge vom SKC Neusorg, im Ligenwettkampf im Einsatz waren. Vier Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil, wobei die Damenmannschaft in der B-Klasse ohne Punktverlust Meister wurde. Die erste Herrenmannschaft konnte in der Verbandsoberliga ihren Vorjahrestitel nicht verteidigen. Am Ende reichte es zu einem fünften Platz. Die zweite Mannschaft schaffte in der Verbandsliga gerade noch den Klassenerhalt, während für die Mix-Mannschaft ein vierter Platz heraussprang. Im KVOO-Pokal kam es jedoch sowohl für die Damen als auch für die Herren zu einem frühzeitigen Aus. Beste bei den Damen war im Saisonschnitt Birgit Schampera mit 417,07 Holz, während bei den Herren Klaus Fießinger mit 453,53 Holz der "Leader" war. Top-Erfolge konnte Glatz von den Meisterschaften der Bayerischen Freizeitkegler berichten. So wurden Marco Albrecht und Fabian Nickl bei den Männer-Paaren Bayerische Meister, die Herrenmannschaft mit Fabian Nickl, Marco Albrecht, Klaus Fießinger und Jürgen Ronz Dritte bei der Bayerischen. Fießinger glänzte dabei mit herausragenden 564 Holz. Bei den Deutschen Meisterschaften, die in Ludwigshafen ausgetragen wurden, wurde das Herrenteam Deutscher Vizemeister. Beim "Cup der Champions" holte man sich zudem einen hervorragenden zweiten Platz. Aktuell, so Glatz, laufen die Bezirksmeisterschaften in Bamberg mit guten Aussichten weitere Erfolge einzufahren. Zweiter Bürgermeister Karl Busch würdigte die ausgewogene Mischung von sportlichem Ehrgeiz, passioniertem Zeitvertreib und gelebter Gemeinschaft. Er lobte die Kegler des SKC Hard für ihre Leistungen, die damit den Namen der Stadt Waldershof weit über die regionalen Grenzen hinaustragen. Lob zollte er auch Liane Neupert, die sich seit Jahren sehr in der Nachwuchsarbeit engagiere. Die Stadt könne auf ihre rührigen Vereine stolz sein.