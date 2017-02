Sport Waldershof

Die Fußballer des SV Poppenreuth haben den Abstieg aus der Landesliga abgehakt und trumpfen in der Bezirksliga Ost auf. Der Sportverein plant eine 300.000-Euro-Investition. Das Sportheim soll angebaut und saniert werden.

Gute Nerven

Uns ist es gelungen, in Kürze ein neues schlagkräftiges Team zu formen. SVP-Vorsitzender Heribert Pickert

Poppenreuth. Der Abstieg der ersten Mannschaft aus dem "Haifischbecken Landesliga" hat den SV Poppenreuth nicht aus der Bahn geworfen. Mit dieser Feststellung eröffnete Heribert Pickert die Jahreshauptversammlung am Sonntagnachmittag im Sportheim. Das Jahr 2016 war laut Pickert geprägt vom Versuch, "den sportlichen Höhenflug und den Verbleib in der Landesliga zu sichern". Die Anstrengungen der Spieler und der Vereinsführung waren enorm, so der Vorsitzende. Nach der Winterpause gelang es, durch einen Kraftakt die Relegation zu erreichen. Leider konnte die Mannschaft im letzten Spiel gegen die SpVgg Bayreuth II nicht überzeugen und musste den Weg in die Bezirksliga Ost antreten, fasste Pickert zusammen."Viele Vereine haben in ähnlichen Situationen den Boden unter den Füßen verloren und sind auch in der niedrigeren Klasse in Bedrängnis gekommen. Uns aber ist es gelungen, in Kürze ein neues schlagkräftiges Team zu formen, das in der Lage ist, im Kampf um die vorderen Tabellenplätze ein gewichtiges Wort mitzureden." Ein Grundstein für den Erfolg sei Spielertrainer Vaclav Peroutka, der von allen "Enzo" genannt wird. Heribert Pickert ergänzte: "Enzo managt die Truppe in vorbildlicher Weise. Neben einem sportwissenschaftlich fundierten Training kümmert er sich auch um die beruflichen Belange der Aktiven und öffnet Türen bei Sponsoren." Die zweite Mannschaft habe sich in der A-Klasse Ost Respekt verschafft. Unter der Leitung von Andi Pirner sei es gelungen, zahlreiche junge Spieler zu integrieren und Sonntag für Sonntag eine schlagkräftige Truppe aufzubieten, für die neben dem sportlichen Erfolg die Kameradschaft und der Zusammenhalt sehr wichtig seien. Zum Nachwuchs in den Bereichen der A-, B- und C-Jugend merkte der Vorsitzende an, dass die wenigen Spieler nicht ausreichen, um eigene Mannschaften zu stellen. Sie gehen in Spielgemeinschaften ihrem Sport nach. Auf die finanzielle Situation des Vereins eingehend, sagte Pickert (die genauen Zahlen erläuterte Kassier Werner Seitz), dass der Verein allen Verpflichtungen nachgekommen sei. Negativ habe sich allerdings die Reparatur des Rasentraktors und die Sanierung des Sportplatzes mit über 13 000 Euro auf die Zahlen ausgewirkt. Die Darlehen für den Sportplatzbau laufen im Jahr 2018 aus, berichtete Pickert.Mit den dann zur Verfügung stehenden freien Finanzmitteln sollen der Sportheim-Anbau und die Sanierung des alten Gebäudes angegangen werden. Pickert ist zuversichtlich, dass bis dahin alle Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten abgeklärt sind. Der Vorsitzende geht dabei von Gesamtkosten in Höhe von etwa 300 000 Euro aus. Investitionen in allen Bereichen seien allerdings nur durch zahlreiche Aktivitäten neben dem Sport möglich. Als Beispiele nannte Pickert die Schlemmermeile, die Veranstaltungen im Kramer- und Musik-Stodl sowie das Ausrichten von Firmenfeiern. Dafür sagte Pickert an all jene ein herzliches Dankeschön, die sich bei den Arbeitseinsätzen ehrenamtlich einbringen.Stolz ist der SV Poppenreuth auf seine treuen Mitglieder. In der Jahreshauptversammlung wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Dominik Gräf, Markus Müller und Alexander Voll ausgezeichnet. Seit 60 Jahren hält Rudi Strenge seinem SVP die Treue. Sportwart Reinhard Glatz und Mario Bauer erinnerten detailliert an die abgelaufene Spielsaison. Beide dankten den Aktiven für ihren Einsatz.Zweiter Bürgermeister Karl Busch dankte dem SV für sein Engagement im sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Bereich: "Durch Vereine wie den SVP lebt unsere Stadt, lebt unser Dorf Poppenreuth." Busch dankte auch den tschechischen Fußballern, die seit vielen Jahren zu den Stützen des Vereins gehören und die sportlichen Erfolge ermöglichen. Busch wünschte der Vereinsführung und hier besonders Vorsitzendem Heribert Pickert viel Kraft, gute Nerven, Ausdauer und beste Gesundheit, um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Für die anstehenden Investitionen sicherte der zweite Bürgermeister die Unterstützung der Stadt zu, soweit das der städtische Haushalt erlaube.