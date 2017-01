Sport Waldershof

16.01.2017

Spannende Begegnungen prägten die Tischtennis-Stadtmeisterschaften in Waldershof. Die Partien waren oft hart umkämpft.

"The same procedure as every year" - dieser Spruch vom Silvesterabend passt auch zum Ergebnis der Tischtennis-Stadtmeisterschaft in Waldershof. In Abwesenheit des Favoriten Roman Vavrinek verteidigten Stefan Dick bei den Herren und Sabine Horn bei den Damen souverän ihre Titel aus dem Vorjahr. Lediglich bei den weiteren Platzierungen am Siegerpodest gab es kleinere Veränderungen.Der TSV Waldershof nutzte traditionsgemäß die spielfreie Zeit zwischen Vor- und Rückrunde, um die Stadtmeisterschaften im Tischtennis auszutragen. Erfreulich war die große Teilnehmerzahl von 43 Erwachsenen, positiv die Teilnahme der vielen jungen Spieler des TSV Waldershof, die sich hier beweisen konnten. Auch freute die Organisatoren des TSV Waldershof die Beteiligung der zahlreichen auswärtigen Gäste.Alle Teilnehmer mussten sich wie jedes Jahr erst in Vorrundengruppen für die Endrunde qualifizieren. Das heißt: Jeder Teilnehmer hatte bis zum Turnierende mindestens sieben Einzelspiele zu absolvieren. Da war neben Können natürlich auch eine gehörige Portion an Kondition und Konzentration gefragt. In der Hobbyklasse kamen alle gesetzten Spieler problemlos in die Endrunde. Im K.o.-System der besten Acht gewannen Claus Grimmer gegen Stefan Leimgruber, Johannes Stephan gegen Günter Weise, Thomas Weißenborn gegen Roland Bayer und Michael Kastner gegen Markus Möchel. In einem hart umkämpften Endspiel besiegte Claus Grimmer den Lengenfelder Michael Kastner und erkämpfte sich damit den Titel des Stadtmeisters. Im kleinen Finale setzte sich Johannes Stephan gegen Thomas Weißenborn durch. Luisa Friedrich als einzige Dame konnte sich auch im Bereich der männlichen Teilnehmer gut behaupten.Die aktiven Damen und Herren mussten ebenfalls die Hürde der Vorrunde nehmen, dabei gab es keine großen Überraschungen. In der Endrunde dominierte Stefan Dick vor dem "Überraschungszweiten" Detlev Haider, vor Harald Andritzky, Oliver Sobotta und Michael Lang. Bei den Damen war das Endspiel eine Neuauflage des Matches vom vergangenen Jahr. Diesmal hatte Sabine Horn gegen Elke Pöhlmann weniger Probleme. Auf den Plätzen folgten Waltraud Dick, Heidi Schindler, Julia Schmucker und Petra Krippner.In den Doppeln wurden die Teams und die Paarungen ausgelost. Im K.o.-System gewannen Manfred Jost/Oliver Sobotta die Meisterschaft gegen Sabine Horn/Tobias Grimmer. Auf Platz drei landeten Waltraud Dick/Kunz. Die Jugend trägt ihre Meisterschaft später aus.