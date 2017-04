Sport Waldershof

28.04.2017

28.04.2017

Poppenreuth. Den kulinarischen Verlockungen trotzen will der SV Poppenreuth in der Bezirksliga Oberfranken Ost, wenn ihn die Reise am Samstag, um 16 Uhr, in die Bierstadt Kulmbach führt. Den ATS plagen ähnliche Probleme wie den SVP. Nach einer guten Vorrunde waren zur Winterpause noch alle Möglichkeiten, zumindest auf Platz zwei, vorhanden. Aber wie die Steinwald-Elf von Trainer Vaclav Peroutka kamen auch die Kulmbacher im Frühjahr nicht so richtig in die Gänge. Aktuell sind Kulmbach und Poppenreuth Tabellennachbarn - ohne Aussicht nach vorne und mit mittlerweile 40 Punkten vermutlich auch gesichert. Das sind eigentlich Voraussetzungen für ein gutes Spiel, ohne Druck oder irgendwelche Ängste und Zwänge - wenn da beim SVP nicht die gesperrten Fidan Nika und Dan Martinec sowie der angeschlagene Jakub Andel wären. Torwart Tomas Martinec bekam dagegen für sein absichtliches Handspiel außerhalb des Strafraums nur ein Spiel Sperre und steht wieder zur Verfügung.

Glücklicherweise erklärte sich Tjark Gerull schon letztes Wochenende bereit, jeweils am Wochenende von Stuttgart, wo er ein Praktikum absolviert, nach Poppenreuth zu kommen, um bei der aktuellen Personalnot auszuhelfen. Dies zahlte sich bereits letztes Wochenende aus, als der "Praktikant" den zweiten Poppenreuther Treffer beim 2:1-Heimsieg gegen den VfB Kulmbach beisteuerte. Mit der gleichen kämpferischen Einstellung soll die Notelf auch diesmal etwas Zählbares aus der Bierstadt mit nach Hause bringen.Aufgebot: Repcik, Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Prochazka, Gerull, Peroutka, Krupicka, Plachy, Sladecek, Tesic, Andel, Hamann, T. Martinec