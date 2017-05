Sport Waldershof

05.05.2017

05.05.2017

Poppenreuth. Nachdem der SV Poppenreuth in der Bezirksliga Oberfranken Ost mit dem letzten Aufgebot beim Nachholspiel in Bayreuth im Prinzip keine Chance hatte, geht die Reise am Sonntag um 15 Uhr zum Derby nach Thiersheim. Wenn alles nach Plan verläuft, tritt die Steinwald-Elf dort wieder mit einer schlagkräftigen Truppe an. Die in Bayreuth beruflich verhinderten Gerull, Andel und Hamann stehen wieder zur Verfügung, Dan Martinec hat seine Rotsperre abgesessen und auch der wegen eines kleinen Betriebsunfalles fehlende Prochazka sollte am Sonntag wieder mit von der Partie sein. Also stehen die Vorzeichen für ein gutes Spiel gegen die Thiersheimer nicht schlecht. Der Gegner hat im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Friesen einen Punkt geholt und wird mit etwas mehr Selbstvertrauen als Poppenreuth in die Begegnung gehen. Das könnte im Abstiegskampf für den TSV ein Plus sein. Die Maßgabe von Trainer Peroutka für die verbleibenden drei Spiele lautet, aus jedem Spiel etwas Zählbares mitzunehmen und eventuell noch den einen oder anderen Platz nach oben gutzumachen.

SV Poppenreuth: T. Martinec, Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Tesic, Peroutka, Krupicka, Plachy, Sladecek, D. Martinec, Andel, Prochazka, Repcik, Hamann, Gerull