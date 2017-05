Auch Bürgermeisterin greift zum Basketball

Vermischtes Waldershof

19.05.2017

Beim Sportheim des TSV Waldershof am Hammerrang wurde nun der Basketball-Korb, der früher auf dem Haviland-Parkplatz stand, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann, Stadtrat Gerhard Greger und die Mitarbeiter des Bauhofes Artur Dziumbla und Thomas Gmeiner machten beim Probe-Werfen eine gute Figur. Der Korb wird schon seit einiger Zeit von Street-Ballern aus Waldershof und der Umgebung genutzt. Am 15. Juli findet wieder ein Turnier statt, das vom Jugendbeauftragten Christian Fritsch und Jugendbürgermeister Florian Dick organisiert wird. Am Hammerrang stehen den Sportlern genügend Parkplätze zur Verfügung. Bild: fpoz