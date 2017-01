Vermischtes Waldershof

Das gemeinsame Gebet vereint. Viele Mitglieder des Katholischen Frauenbunds schätzen zudem die Bildungsveranstaltungen. Aber auch unterhaltsame Feiern schaffen enge und dauerhafte Freundschaften unter den 96 Mitgliedern, die nun ein neues Vorstandsteam wählten.

Dank an verdiente Mitglieder Für 30 Jahre Treue zum Frauenbund wurden Marianne Bayer, Christine Bayer, Helga Beer, Angela Burger, Rosa Fischer, Rita Fischer, Hildegard Friedrich, Gertraud König, Annemarie Maier, Helene Müller, Maria Schricker, Anna Weber, Maria Weiß und Irmgard Preiß ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehören Hildegard Beer, Rita Besold, Karolina Greger, Therese Günther, Helga Härtl, Katinka Heider, Lucia Heidenreich, Gerti Meichner, Gerda Michl, Betti Stahl und Leopoldine Zintl dem Verband an. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft können Irma Ernstberger und Hedwig Schmelzer zurückblicken. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Stefanie Schenkl, Carina Reichold, Miriam Andritzky und Ottmar Andritzky. (fpoz)

Die treuen Mitglieder standen im Mittelpunkt des Ehrenabends am Mittwoch im Katholischen Pfarrheim. Vorstandssprecherin Annemarie Maier freute sich über die gute Resonanz, waren doch knapp 40 Prozent der Mitglieder der Einladung gefolgt. Für Maier ist die treue Mitgliedschaft über Jahrzehnte hinweg nicht hoch genug zu bewerten. An die Adresse der Jubilarinnen sagte Annemarie Maier: "Jede von Ihnen verbindet ganz unterschiedliche Erlebnisse mit dem Frauenbund." Sie verwies auf Gottesdienste und Wallfahrten, Vorträge und Kurse. Wichtig seien auch "die heiteren Stunden beim Fasching, bei Grillfesten, bei Kaffeekränzchen und Ausflügen".Viele der Jubilarinnen haben in früheren Jahren im Führungsteam mitgearbeitet, sich bei Pfarr- und Vereinsfesten eingebracht, Fronleichnams- und Kirchenschmuck hergerichtet, Besuche in Krankenhaus und Altenheim übernommen sowie Maiandachten und Gebetstage mitgestaltet. Für all diese Aktivitäten bedankte sich Annemarie Maier und hoffte, dass die Geehrten auch zukünftig zum Frauenbund stehen. Bezirksvorsitzende Marlene Schnurbus bezeichnete den Waldershofer Frauenbund als gesunden, lebhaften Verein und wünschte den Jubilarinnen für die Zukunft die gleiche Standfestigkeit und Treue zum Verband. Mit einem herzlichen Vergelt's Gott dankte Stadtpfarrer Bernd Philipp den Jubilarinnen für ihre Treue zum Frauenbund und für die aktive Mitarbeit in der Pfarrgemeinde: "Schöpfen Sie auch in Zukunft Kraft aus dem Glauben, er ist ein gutes Fundament für ein harmonisches Miteinander." Beim Ehrenabend standen zusätzlich Neuwahlen auf dem Programm. Vor dem Wahlgang gab Karin Kellner einen Rückblick auf die Aktivitäten der zurückliegenden Jahre. Sie erinnerte dabei an zahlreiche Vortrags- und Bildungsabende, die gemeinsam mit der KAB und der Kolpingfamilie organisiert wurden, an den Verkauf von Palmsträußchen am Palmsonntag, das Legen des Blumenteppichs anlässlich des Fronleichnamsfestes in der Bahnhofstraße, viele kirchliche Veranstaltungen und das Frauenfrühstück mit 60 Teilnehmern.Die Wahl unter der Leitung von Stadträtin Angela Burger brachte folgendes Ergebnis: Vorstandssprecher sind Annemarie Maier und Karin Kellner, Schatzmeisterin Beate Härtl, Schriftführerin Christa Weinert, Kassenprüfer Brigitte Grillmeier, Fahnenträger Rita Fischer. Als Beisitzer wurden Rosa Fischer, Betti Stahl, Agnes Zaus, Gabi Schmidt und Maia Lauterbach gewählt. Geistlicher Beirat ist Stadtpfarrer Bernd Philipp.