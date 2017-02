Vermischtes Waldershof

Bei Wolfersreuth soll ein Waldkindergarten entstehen. Das Interesse bei der Vorstellung im Rathaus ist enorm. Spontan gibt es 28 Anmeldungen, davon 15 für dieses Jahr.

Die geplante Errichtung eines Waldkindergartens ist auf einem guten Weg. Zur Vorstellung des Projektes kamen am Mittwochabend viele interessierte Eltern ins Rathaus. Vorab informierten Bürgermeisterin Friederike Sonnemann und Christoph Haberkorn über die wesentlichen Eckpunkte des Vorhabens. Der Start ist für Herbst 2017 - mit Beginn des neuen Kindergartenjahres - geplant. Das Gelände befindet sich auf einem stadteigenen Waldgrundstück bei Wolfersreuth. Dort ist bereits ein Bauwagen stationiert, der vom städtischen Kindergarten Piccolino für die "Waldwochen" genutzt wird. Neu geplant sind eine Schutzhütte und ein Tipi. Durch das vierte Sonder-Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" sei eine Förderung für den Bau der Schutzhütte und die Kindergartenausstattung mit 70 Prozent möglich. Die Waldkindergartengruppe wird dem Kindergarten Piccolino angegliedert. Es werden dort auch Krippenplätze angeboten. Geplante Öffnungszeit: 8 bis 13 Uhr. Die Kosten sollen für den Kindergartenbesuch bei 69 Euro und für Krippenplätze bei 95 Euro liegen.Der Kontakt zum Kemnather Waldkindergarten liegt schon Jahre zurück, erklärte Friederike Sonnemann. Bei einem Spaziergang entdeckte sie einen Hinweis beim Waldkindergarten, dass Isomatten dringend gesucht werden. Sonnemann hinterließ eine Nachricht und gab einige Tage später ihre Spende persönlich ab.Wie die Betreuung im Waldkindergarten funktioniert, stellte anschließend Sabine Reindl aus Kemnath vor. Unter der Überschrift "Was spricht für einen Kindergarten im Grünen?" sagte die Erzieherin: "Kinder sind von Natur aus neugierig. Das Spiel ohne vorgefertigte Spielsachen fördert die Fantasie. Und das Ur-Spielzeug wie Stöcke, Wasser und Erde steht für alle gleichermaßen zur Verfügung." Und noch eines ist für Sabine Reindl ganz wichtig: "Die Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang und ihre Abenteuerlust ungehindert ausleben."Weiter ist Reindl überzeugt, dass der Aufenthalt im Wald bei jedem Wetter die körperliche und seelische Gesundheit stärkt und einen gesunden Ausgleich zur Reizüberflutung im Alltag bietet. Zudem erleben die Kinder den Kreislauf der Natur und lernen den sorgsamen Umgang mit Tieren und Pflanzen."Der Wald ist unser Haus", erklärte Sabine Reindl. Die Kinder dürfen im Wald vieles anfassen, untersuchen, entdecken, erforschen, begreifen und sich natürlich auch ausruhen. Dabei wird auch ein intensives Körpergefühl durch Klettern, Laufen, Schleichen, Balancieren, Spielen, Bauen und Verstecken gefördert. Für den Umgang mit Feuer und Schnitzwerkzeugen legen die "Waldkinder" Prüfungen ab. Anhand von Bildern dokumentierte Reindl die Örtlichkeiten und die Aktionen im Waldkindergarten. Und dort bringen sich natürlich auch die Eltern und Großeltern mit Arbeitseinsätzen und Hilfestellungen ein.Anschließend stellte sich die Erzieherin den Fragen der interessierten Besucher. Diese streiften unter anderem Sicherheitsbelange, Aufenthaltszeiten, Witterungsbedingungen, Gesundheitsfragen und das Eintrittsalter. Hierzu machte Sabine Reindl deutlich, dass sich die Kinder an die geltenden Regeln hielten, dass sie sehr selten durch den Aufenthalt zu allen Jahreszeiten und Witterungsbedingungen krank würden und Zecken kein Thema seien. Eine Absperrung zu den anliegenden Straßen gebe es nicht. Weiter erklärte die Erzieherin zur Zusammenarbeit mit den Eltern und Großeltern: "Wir leben eine intensive Erziehungs-Partnerschaft." Bürgermeisterin Friederike Sonnemann betonte, dass das Angebot für den Waldkindergarten auch für Interessierte aus den Nachbargemeinden gilt: "Jeder ist herzlich willkommen."Nach der Vorstellung gab es aus den Reihen der Besucher am Mittwochabend 28 Anmeldungen, davon 15 für das Kindergartenjahr 2017/2018. "Das Ergebnis ist ein perfekter Grundstein für die politische Umsetzung" freute sich Sonnemann. Weiter gebe es bereits Bewerbungen von qualifizierten Mitarbeiterinnen für den Waldkindergarten. Tanja Pinzer, die Leiterin des städtischen Kindergartens Piccolino, teilte mit, dass die Waldwochen beibehalten und auf jeweils zwei Wochen pro Jahreszeit aufgestockt würden.