Gertrud Küspert freut sich über viele Glückwünsche

Vermischtes Waldershof

30.05.2017

22

Gertrud Küspert, die seit drei Jahren ihren Lebensabend im Senioren-Servicehaus verbringt, feierte am Sonntag ihren 85. Geburtstag. Dazu gratulierten die beiden Söhne, ein Enkel sowie weitere Verwandte und Bekannte. Die Jubilarin wurde 1932 in der Nähe von Breslau geboren. Die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte sie in Brand bei Marktredwitz. In Marktredwitz betrieb sie mit ihrem Ehemann eine Bäckerei. Die Glückwünsche der Stadt Waldershof überbrachte dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner (stehend links), die sich freute eine gut gelaunte Jubilarin anzutreffen. Bild: kro