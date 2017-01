Vermischtes Waldershof

18.01.2017

0 18.01.2017

Fast 25 Jahre lang führte Willibald Schöppl den VdK-Ortsverband Poppenreuth. Bei den Neuwahlen am Sonntag trat er auf eigenen Wunsch ins zweite Glied zurück. Aufgrund seiner Verdienste wurde Schöppl zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Neuer Ortsvorsitzender ist der 67-jährige Willibald Reindl.

Starke Gemeinschaft

Poppenreuth. Reindl hatte den VdK schon bisher als stellvertretender Vorsitzender kommissarisch geleitet. In seinem Jahresbericht bezifferte er die Zahl der Mitglieder mit aktuell 87. Ausdrücklich dankte er bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Grüner Baum" seinem Vorgänger für eine stets herausragende Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Schöppl sei es zu verdanken, dass die Mitgliederzahl von einst 16 auf 87 gesteigert wurde.Die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und der Geschäftsstelle in Wiesau bezeichnete Reindl als sehr gut. Er verwies auf zahlreiche Krankenbesuche und Geburtstagsgratulationen. Einen Erfolg nannte er die Herbstsammlung "Helft Wunden heilen". Insgesamt 1138 Euro kamen zusammen, wobei die Hälfte des Erlöses im Ortsverband verbleibt. Reindl berichtete aus vielen Gesprächen mit den Mitgliedern, dass ihnen das soziale Engagement des VdK sehr wichtig sei. "Dazu braucht es eine starke Gemeinschaft, wie sie der VdK darstellt." Abschließender Dank galt Willibald Schöppl, der fast 25 Jahre den Ortsverein als Vorsitzender führte. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden dokumentiert eine Urkunde. Blumen gab es für Gattin Inge. Einstimmig wählten die Mitglieder Willibald Reindl zum neuen Vorsitzenden. Zweiter Vorsitzender ist Willibald Schöppl, Schriftführerin Martina Hellerl, Kassiererin Carmen Flügel, Beisitzer Josef Daubenmerkl. Eine Frauenvertreterin konnte trotz intensiven Bemühens nicht gefunden werden. In der Jahresversammlung ehrte der VdK langjährige Mitglieder. Zehn Jahre sind Josef Gleißner und Margarethe Walther dabei. 20 Jahre Mitglied: Karl Spörrer und Willibald Reindl. 25 Jahre Treue zum VdK: Josef Daubenmerkl und Werner Neumann. Schon 30 Jahre ist German Schultes beim VdK. Zweiter Bürgermeister Karl Busch lobte den Einsatz des VdK in sozialen Belangen. "Wenn Politiker über eine Rente ab 72 Jahren nachdenken, dann ist dies nichts anderes als eine Rentenkürzung", machte Busch seinen Unmut deutlich. "Gut, dass es den VdK gibt, eine starke Gemeinschaft, die die Rechte vieler Menschen vertritt." Busch sagte weiter: "Der VdK ist der Anwalt der Betroffenen. Er sorgt dafür, dass sich die Sozialschredderer nicht auf der ganzen Linie durchsetzen können. Und das ist gut so." Es müsse der Grundsatz gelten, wonach die Stärkeren für Schwächere eintreten. "Es gibt nur ein Miteinander. Wir brauchen den VdK auch künftig." Dank zollte er abschließend dem neuen Ehrenvorsitzenden Willibald Schöppl, der den Ortsverband mit ganzem Herzen aufgebaut habe.VdK-Kreisgeschäftsführer Harald Gresik berichtete von der Arbeit des Kreisverbandes. Der Kreisverband hat aktuell in 23 Ortsverbänden 5518 Mitglieder. "Im Mittelpunkt stand das neue Pflegereformgesetz."