Kinder gestalten Schild für "Köki"

Vermischtes Waldershof

26.04.2017

Fantasie war gefordert bei der Gestaltung eines Hinweisschildes auf den Kiosk im Kösseinebad. Der Name "Köki" wurde bereits im vergangenen Jahr beim Schwimmbadfest ausgewählt. Nun übernahmen die Kinder der Klasse 3/4C der Jobst-vom-Brandt-Schule die Aufgabe, den Namen in ein tolles Bild zu binden. Insgesamt wurden 19 Vorschläge erarbeitet. Der Entwurf von Lina Greger hat die Jury überzeugt. Das Werk der Schülerin gefiel durch die Einarbeitung eines Rettungsreifens, von Eistüten und einer Sonne. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann bedankte sich bei allen Teilnehmern mit einem T-Shirt der Stadt mit dem Aufdruck "Happy in Waldershof" und freute sich riesig über die vielen Ideen bei der Ausarbeitung. Die Siegerin erhielt einen Gutschein über 20 Euro. Im Bild die Mädchen und Jungen der 3/4C mit Lehrerin Maria Fritsch, Rektorin Petra Andritzky und Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. Bild: fpoz