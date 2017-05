Moderatorin landet im Topf

Vermischtes Waldershof

09.05.2017

09.05.2017

Das Stück "Ein absolut irres Kochduell" begeistert die Kinder der Jobst-vom-Brandt-Schule. Darauf folgt eine Reise durch die Welt der Nahrungsmittel.

Das Thema Ernährung stand im Mittelpunkt des Besuchs der "Nimmerland"-Theaterproduktion in der Jobst-vom-Brandt-Schule. Die Jungen und Mädchen erlebten eine Live-Koch-Show, bei der drei sprechende Tiere die Moderatorin Tina Turbo ganz schön aus der Fassung bringen und sie sehr schnell improvisieren muss. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Tiere haben sehr unterschiedliche Auffassungen von richtiger Ernährung. Die Kuh ist eine überzeugte Vegetarierin, das Huhn aus familiären Gründen "vegan" und das Schwein vertritt die Ernährungsweise "Alles was schmeckt, ist gut."Als schließlich das Schwein ein Kalbsschnitzel zubereiten will, ist die Kuh entsetzt. Die Situation eskaliert. Am Ende der Diskussion landet die Moderatorin selbst im Suppentopf und die Tiere verhandeln die Frage, ob es angemessen ist, Menschen zu verspeisen.Angeregt durch das Theaterstück, das mit deutschsprachiger Hip-Hop-Musik unterlegt war, ging es anschließend auf den Parcours der Sinne, eine fast einstündige Erlebnisreise durch die Welt der täglichen Nahrungsmittel. Die Ernährungspyramide, die speziell für Kinder entwickelt wurde, zeigte auf anschauliche Art und Weise, in welchen Maßen täglich Wasser, Obst, Gemüse, Getreide, tierische Lebensmittel, Fette und Zucker zuträglich sind, um ausreichend versorgt zu sein. Den Abschluss des Theater-Work-Shops bildete ein Ernährungsquiz unter Einbeziehung aller Sinne.Beim Fühlen mussten die Kinder Säckchen mit Getreideprodukten wie Nudeln oder Haferflocken erkennen. Beim Hören ging es um Zucker und Fette, beim Riechen um Obst und Gewürze, beim Schmecken um Gemüse, beim Sehen um tierische Produkte und eiweißhaltige Ersatzprodukte wie Soja und Mandeln. Die Jungen und Mädchen waren mit Eifer bei der Sache und werden sich im Unterricht weiter mit dem Thema gesunde Ernährung und regionale Lebensmittel beschäftigen.