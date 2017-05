Schon wieder ein seltsamer Einbruch

Vermischtes Waldershof

05.05.2017

Erneut war ein unbekannter Einbrecher am Ziegelanger unterwegs. Am Dienstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wurde die Tür zu einer Wohnung während der Abwesenheit der Mieterin aufgebrochen. In der Wohnung wurde nach Polizeiangaben augenscheinlich nichts durchsucht und auch nichts entwendet. Möglicherweise wurde der Täter gestört.

Die Tat dürfte im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch eine Woche vorher in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Fall stehen. "Auffallend ist, dass sich die Tat am gleichen Wochentag und etwa zur selben Tageszeit ereignet hat", so ein Sprecher der Polizei. Die Schadenshöhe liegt bei 800 Euro.