Vermischtes Waldershof

25.01.2017

98

Mehr als nur verdächtig sind zwei Vorfälle, die sich in den vergangenen Wochen laut Polizei in Waldershof ereignet haben. Bereits am Donnerstag, 19. Januar, wurde demnach nach Schulschluss in der Mittagszeit ein achtjähriges Mädchen von einer Unbekannten angesprochen. Auf dem Parkplatz der Grundschule zeigte die Frau dem Kind laut Polizeibericht eine Puppe mit rosa Kleid und forderte sie in russischer Sprache auf, mit ihr nach Hause zu gehen.

Das Mädchen reagierte richtig, ging nicht darauf ein und lief nach Hause. Während der polizeilichen Ermittlungen wurde im Nachhinein ein weiterer Fall bekannt. Kurz vor Weihnachten wurde in der Ringstraße eine Siebenjährige auf dem Weg zur Schule am Morgen von dieser Frau beobachtet. Auch sie hatte die beschriebene Puppe bei sich, trat aber nicht an das Kind heran.Die Frau wird als schlank beschrieben, die Haare grau-meliert. Sie soll älter als 30 Jahre sein, einen braunen Mantel tragen und Russisch sprechen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Tirschenreuth unter der Rufnummer 09631/70110.