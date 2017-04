Verwöhn-Menü für die Bewohner des Senioren-Servicehauses

Vermischtes Waldershof

Feine Pastinakensuppe als Vorspeise, frischer Salat, Geschnetzeltes mit Champignons und frisch gehobelten Spätzle als Hauptgericht sowie als Nachspeise feines Tiramisu, dies war die Menüfolge für das "Perfekte Dinner", zu dem das Senioren-Servicehaus Waldershof am Donnerstagabend eingeladen hatte. Am Herd standen Heimbeiratsvorsitzende Angela Burger, Hausleiterin Tina Ahrendt, Pflegedienstleiterin Daniela Lang, Alexandra Schlöger (Soziale Betreuung) und als Chefin Tanja Schöffel von der Küche im Wohnbereich der Station I. Gemeinsam mit den Bewohnern kochten sie das Menü. Alle waren mit eingebunden beim "Perfekten Dinner". Die einen schälten, putzten und bereiteten das Menü mit vor. Das Sprichwort "Viele Köche verderben den Brei" traf am Donnerstagabend nicht zu. Das Küchenpersonal, die Gäste und Bewohner waren mit Eifer dabei. Angela Burger gab offen zu, gerne zu kochen. "Wenn wir zu Hause Gäste haben, koche ich immer selber. Es macht Spaß und Freude. Ich hoffe nur, dass es auch schmeckt." Gekocht wurde am Donnerstag für 26 Bewohner der Station I des Senioren-Servicehauses. Tanja Schöffel, die normalerweise für die Senioren kocht, zeigte sich von der Hilfe der Gäste begeistert. Im Bild von links Tanja Schöffel, Angela Burger, Daniela Lang, Alexandra Schlöger und Hausleiterin Tina Ahrendt. Bild: jr