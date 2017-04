Vermischtes Waldershof

27.04.2017

Das anstehende Maibaumfest und die Terminplanung für das laufende Jahr standen im Mittelpunkt des Vereinstreffens am Dienstagabend, zu dem Stadtrat und Vereinsreferent Jürgen Ranft zum "Sesser" eingeladen hatte. Jürgen Ranft erinnerte zu Beginn der Zusammenkunft an den Weihnachtsmarkt 2016, "der wieder ein voller Erfolg für alle Beteiligten war". Mario Zobel von der Interessengemeinschaft Waldershofer Geschäfte lobte dazu die gute Organisation. Auf die Planung des Weihnachtsmarktes für 2017 eingehend, er war für den 17. Dezember terminiert, bat Stephan Schremmer vom Fichtelgebirgsverein zu prüfen, ob eine Verschiebung möglich sei, da zum gleichen Termin die Waldweihnacht am Hammerrang stattfindet. Die Einigung dauerte nicht lange. Der Weihnachtsmarkt wird um eine Woche vorverlegt und findet somit am 10. Dezember statt.

Zur bevorstehenden Maibaum-Feier teilte Jürgen Ranft mit, dass es in diesem Jahr einen neuen Maibaum gebe, da die Kosten für die Sicherheitsüberprüfung des alten Baumes zu hoch waren. Der Baum wird am Montag, 1. Mai, von den acht Vereinen, die auch das Maibaumfest gemeinsam durchführen, per Muskelkraft aufgestellt. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann machte deutlich, dass die Maifeier ein Fest für alle Bürger sei, das auch die Lebensqualität in der Stadt steigere. Die Stadt übernehme die Kosten für Musik, Gema, Absicherung, Plakatierung, Müllsäcke und stelle die Verkaufsbuden zur Verfügung. "Damit honorieren wir die Arbeit der Vereine, die dazu beitragen, dieses Brauchtum zu pflegen und aufrecht zu erhalten", ergänzte Sonnemann. Reinhard Kastner von der Freiwilligen Feuerwehr Hohenhard hakte zur Kostenübernahme nach und stellte fest:"Wir machen auf den Dörfern nichts anderes als die Waldershofer Vereine und bekommen keine Unterstützung durch die Stadt." Bürgermeisterin Friederike Sonnemann sagte daraufhin zu, für einige Freigetränke bei den übrigen Maibaumfesten im Stadtbereich zu sorgen.