Wertvolle Tipps vom Hobby-Maler

Vermischtes Waldershof

25.04.2017

Einen ersten Einblick in Maltechniken bekamen die Kinder der Arbeitsgemeinschaft "Kreativ" am Montagnachmittag in der Jobst-vom-Brandt-Schule. Im Vorfeld besuchten die Jungen und Mädchen die Ausstellung der Waldershofer Künstler Brigitte List, Gottfried Hartmann und Lothar Brunner im Rathaussaal.

Lehrerin Petra Raithel, die für die Arbeitsgemeinschaft "Kreativ" verantwortlich zeichnet, freute sich über die Zusage von Lothar Brunner, in Sachen Malen aus dem "Nähkästchen" zu plaudern. Nach einer kurzen theoretischen Einführung gab Lothar Brunner den Teilnehmern einen Vorgeschmack auf das Malen auf Leinwand. Als Mal-Thema wählte Brunner, der sich viele seiner Inspirationen aus der Natur holt, den Stein. Nachdem die Form der Steine mit Bleistift auf Leinwand skizziert war, ging es ans Ausmalen. Dabei konnten die Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Nach einer Stunde waren die Kunstwerke fertig und durften mit nach Hause genommen werden. Wenn es nach den Kindern geht, war das nicht die letzte "Kreativ-Stunde" in Sachen Malen. Bild: fpoz