Freizeit Waldsassen

05.05.2017

5

0 05.05.2017

Vielseitig und abwechslungsreich ist das Sportprogramm beim Turnverein Waldsassen (TVW). In den Berichten der Spartenleiter wurde deutlich: Es wird einiges geboten.

Schwimmer: Neuanfang

Rückblick auf "super Skisaison" Von nicht weniger als 28 Tagen Skibetrieb, "... so viele wie schon lange nicht mehr", berichtete Gerwig Gerl, der Leiter der Abteilung Ski. Die Liftbetrieb sei ohne Probleme gelaufen, an den Stadtmeisterschaften haben 60 Skiläufer teilgenommen. Gerls Resümee: Es war eine super Saison". Michael Fuhrmann verwies auf zwölf Skikurs-Tage, die allesamt sehr gut besucht waren. Sein Dank galt allen für die Unterstützung durch viele Helfer. (kro)

Macht auch Sport und schwächelt nicht. Irma Gerl an die Adresse der männlichen Senioren

(kro) Interessant und amüsant zugleich war wie immer der Bericht der "Grand Dame" des TVW, Irma Gerl. Sie berichtete über das Frauenturnen und der Seniorengymnastik, verwies auf 70 Trainingsstunden. Die älteste Turnerin sei 86 Jahre alt. Nur mit Gymnastik und Sport bleibe man jung. Im Blickpunkt der Trainingseinheiten stehe der Spaß am Sport, denn Spaß sei wichtig. Nur so seien ihre Damen "jung gebliebene Moidla bliem". Die Appell an die männlichen Senioren: "Macht auch Sport und schwächelt nicht". Der absolute Höhepunkt der Frauen und Seniorinnen war das "Variete", so Gerl, bei der Sportgala. Katrin Kropf berichtete, dass beim Geräteturnen aktuell bis zu 30 Kinder mitmachten. Sehr gut besucht seien auch die Turnstunden beim Familienturnen, so Bettina Eckstein. Mit den Kindern zwischen 1 und 5 Jahren werde Gleichgewichtssinn und Koordination trainiert. Von einem regen Zulauf beim Knaben- und Mädchenturnen berichtete Regina Gerl, wobei sie bei den Jungs Abstriche machte: "Ist schönes Wetter, kommt nur die Hälfte". Die Mädchen dagegen seien mit Feuereifer bei der Sache. 20 Rhönradturnerinnen, so Kathrin Stark, betreiben derzeit diesen Sport.Kurzberichte gab es von den Tanzgruppen des TVW - "Magic", Amazing" und "Laconic". Gleich vier Nachwuchsgruppen gebe es im orientalischen Tanz, berichtete Gabi Stich. Die Erwachsenen-Bauchtanzgruppe umfasse 12 Tänzerinnen, berichtete Andrea Zeitler. Derzeit werde ein Tanz mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und anschließend ein anspruchsvoller Doppelstock-Tanz eingeübt. Ursula Eckert gab einen Überblick über die Fitnesskurse, die aktuell beim TVW laufen. Für die jüngste Sparte beim TVW, Jumping Fitness, berichtete Kathrin Stark. Am 13. Mai finde ein internen Schnupperkurs statt (wir berichteten). Wegen der großen Nachfrage werde ein dritter Kurs gehalten. Robert Malzer berichtete von den Basketballern, die gemeinsam mit dem ATSV Tirschenreuth einen Neustart hinlegen. Man werde eine Mannschaft für den Punktspielbetrieb anmelden. Karate-"Chef" Klaus Zeitler berichtete von 49 Aktiven in der Sparte. Viele Kinder und Erwachsene hätten Gürtelprüfungen abgelegt. Die Sparte habe 6 lizenzierte C-Trainer, so Zeitler, der erfreut resümierte, dass der Auftritt der Karatekas bei der Sportgala der "beste aller Zeiten" gewesen sei. 24 Erwachsene und 8 Jugendliche, so Martina Männer, haben im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen abgelegt - Tendenz rückläufig. Für die Sparte Wandern verwies sie auf Fuß- und Rad-Wanderungen. Nach wie vor aktiv sei eine Nordic Walking-Gruppe.Die Fourcross-Gruppe, so Johanna Kreitmeier, habe derzeit 9 Aktive. Bei acht Rennen wurden 16 Podestplätze erreicht. Von der Sparte Schwimmen berichtete Wolfgang Achatz. 2016 sei ein Jahr des Umbruchs und der Veränderungen gewesen. Man mache derzeit einen Neuanfang mit 15 noch sehr jungen Schwimmern. Wettkämpfe werde man zunächst keine bestreiten. Ein Schwimmkurs sei sehr gut angenommen worden.