10.05.2017

Eine neue Attraktion in Waldsassens tschechischer Nachbarstadt: Die Dachstühle der Patrizierhäuser rund um den Marktplatz können besichtigt werden.

Cheb/Eger. Die Dachstühle sind als bestens erhaltenes historisches Ensemble einzigartig in ganz Europa. Mindestens 12 von ihnen stammen aus dem Mittelalter, 20 aus Renaissance und Barock, mehr als 20 aus späterer Zeit. Unter den Egerer Dächern schuf man auf bis zu drei Stockwerken genügend Platz für Besitztümer, Vorräte und Handelsgüter, welche hier diebstahlsicher gelagert werden konnten. Die Handwerkskunst der Egerer Zimmerleute war schon seit mehr als sechs Jahrhunderten so hervorragend, dass Ausbesserungen oder Umbauten in späterer Zeit nicht mehr nötig waren. Für Touristen wurde nun die Besuchertrasse "Unter den Dächern der Egerer Häuser" eröffnet. Anmeldung zu den Führungen in deutscher Sprache (200 Kronen pro Person) ist im Tourist-Infozentrum möglich. Der Treffpunkt für die Teilnehmer ist vor dem Tourist-Infozentrum in Cheb, mindestens 10 Minuten vor dem Besichtigungstermin. Der Rundgang beginnt normalerweise um 13.15 Uhr, es sind aber auch Sonderführungen zu anderen Zeiten möglich. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden und erfordert eine gute körperliche Kondition.Bei Reservierung eines Besuchertermins für Gruppen ist zu berücksichtigen, dass maximal nur 20 Personen teilnehmen können.___Weitere Informationen und Anmeldungen: