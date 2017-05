Freizeit Waldsassen

11.05.2017

5

0 11.05.2017

Das 70-jährige Bestehen der Ringelfelsen-Hütte wird dieses Jahr gewürdigt. Zu den Jubiläumsterminen gehört eine Foto-Wanderung - eine einzigartige Gelegenheit, die Region mit der Kamera zu erkunden.

Stadt Eger und das Kloster

Tipps für gute Aufnahmen

Ausstellung am Jahresende

Jubiläumsprogramm Neben der Foto-Wanderung sind im Jubiläumsprogramm noch weitere Termine geplant - der Sommerabend unterm Felsen am Samstag, 1. Juli mit einer feierlichen Andacht, das Ringelfelsenfest mit der Wald-Olympiade des Turnvereins Waldsassen am Sonntag, 27. August sowie am Samstag, 23. September die Gedankenwanderung mit Beate Ott unter dem Motto "Mit allen Sinnen durch die Natur" mit Beate Ott.

Anlässlich des Jubiläums "70 Jahre Ringelfelsen-Hütte", das die Ortsgruppe des Touristenvereins "Die Naturfreunde" der Naturfreunde ausrichtet, findet unter der Leitung von Ferdinand Sperber und Walter J. Pilsak am 27. Mai dieses besondere Angebot statt. Mit einem theoretischen Teil und fototechnischen Erklärungen startet der Tag um 10 Uhr im Naturfreundehaus Wernersreuth. Anschließend geht es hinaus in die Kulturlandschaft der Fraisch.Die Gegend um Neualbenreuth wurde kulturhistorisch fast 300 Jahre lang intensiv von den Einflüssen durch die Stadt Eger und das Kloster Waldsassen geprägt. Landschaftlich entfaltet die Neualbenreuther Senke vor dem mächtigen Tillenberg eine ganz besondere Wirkung. Geologische Besonderheiten aus unterschiedlichen Epochen der Erdgeschichte runden die Einzigartigkeit dieser Region ab. Beim Streifzug durch die Fraisch soll besonders die Natur im Frühling im Vordergrund stehen.Außerdem werden Ferdinand Sperber und Walter J. Pilsak verschiedene Einstellungen und Blickwinkel besprechen und Tipps für gute Aufnahmen geben - "... egal ob Sie mit einer digitalen Kompaktkamera, Bridgekamera oder Spiegelreflexkamera (DSLR) fotografieren", wie es in der Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Zur Pause am Rastplatz Ringelfelsen runden historische Hintergrundinformationen zu den optisch festgehaltenen Eindrücken die Tour ab.Eine Auswahl der Ergebnisse wird im Anschluss gemeinsam im Naturfreundehaus Wernersreuth präsentiert und besprochen. Die Veranstaltung wird dort gegen 16 Uhr beendet.Jeder Teilnehmer wird nicht nur ein schönes Bild mit nach Hause nehmen: Die besten Bilder der Foto-Wanderung werden zum Jahresende in einer kleinen Ausstellung in der Gästeinformation Neualbenreuth gezeigt. Bei schlechter Witterung muss die Foto-Wanderung entfallen. Nähere Informationen unter E-Mail foto-wanderung@ringelfelsen.de oder unter Telefon 09233/713202. Anmeldeschluss ist der 17. Mai. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, eine verbindliche Anmeldung erforderlich, teilen die Veranstalter mit.___Weitere Informationen: