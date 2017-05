Freizeit Waldsassen

08.05.2017

08.05.2017

Waldsassen/Hardeck. Den Beginn der Bockjagd am 1. Mai nahmen Jäger der Hegegemeinschaft Waldsassen zum Anlass sich zum Frühschoppen am Adamhof in Hardeck zu treffen. Gleich zu Beginn wurde der von Gerhard Paintner frisch erlegte Rehbock verblasen. Vorsitzender Helmut Schnurrer überreichte die Schützenscheiben, die wieder von Norbert Fleißner kunstvoll gemalt wurden und mittlerweile bei den Schützen sehr begehrt sind. Die Gewinner der Scheibe werden im Vorfeld beim alljährlichen Anschießen der Gewehre ermittelt und ergaben Dietmar Michalski als besten Schützen auf die "Hegegemeinschafts-Scheibe" und Hermann Nurtsch als Sieger der Scheibe "Waldsassener Jagdhornbläser". Von links Helmut Schnurrer, Gerhard Paintner, Hornmeister Bernhard Stier, Hermann Nurtsch, Jochen Freundl, Achim Grüner, Dietmar Michalski, Otto Summer und Norbert Fleißner. Bild: hfz