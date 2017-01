Freizeit Waldsassen

26.01.2017

"Karlis große Karpfenolympiade" ist immer ein Renner bei den Erlebniswochen Fisch. Auch weil es da tolle Preise gibt. Einen Kochkurs zum Beispiel.

Um die 200 Kinder hatten sich im September in Mitterteich an dem Wettbewerb beteiligt. Rund 20 Stationen mussten die Buben und Mädchen bei der von der Arge Fisch organisierten "Karpfen-Olympiade" durchlaufen. Dabei gab es attraktive Hauptpreise wie beispielsweise Klassenausflüge zum Teichwirt oder ins Fischereimuseum in Tirschenreuth zu gewinnen.Am Montag trafen sich die Gewinner des Kinderkochkurses bei Eva-Maria und Thomas Urbanek im Gasthof "Prinzregent Luitpold" um gemeinsam Leckeres mit Fisch zuzubereiten. Beim abschließenden Essen schmeckte das Selbstzubereitete natürlich ganz prima. Eva-Maria und Thomas Urbanek freuten sich zusammen mit Stephanie Wenisch von der Arge Fisch zwölf Mädchen und Jungens zu diesem Kochkurs mit einem von den Urbaneks schon zubereiteten "Kröten-Schnaps" (Zitronen-Limo mit Waldmeister-Sirup und Gummibärchen-Frosch) begrüßen zu können. Nach einer kurzen Einführung zum Thema Fisch, bei der besonders darauf hingewiesen wurde, dass sich Karpfen, Forellen und Co. bestens für kindgerechte Fischgerichte eignen und man sogar auch Fischstäbchen davon machen kann, ging es ab in die Küche. Jedoch nicht ohne die mit Namen versehene "Kochmütze".Als Gerichte hatte Küchenchefin Eva-Maria Urbanek "Oberpfälzer Räucherkarpfen Bruschetta", Karpfenlasagne", Fisch-Gemüse-Pflanzerln" sowie "Schupfnudeln" und zum Nachtisch "Süße Fische" zusammengestellt. Den Kindern machte es mächtig Spaß. Vor allem die "Schupfnudeln", die aus gekochten und durch die Presse gedrückten Kartoffeln in den Handflächen zu kleinen Würsteln zu rollen und später in der Pfanne zu braten. Bei alledem konnten sich die Mädchen und Jungen davon überzeugen, dass es schon Mühe kostet, so etwas Leckeres wie die mit Küchenchef Thomas Urbanek aus Fischfilet zubereiteten "Fisch-Gemüse-Pflanzerln" herzurichten. Mit roten Backen, die der große Küchenherd kostenlos lieferte, setzten sich dann alle an die große schon vorher gedeckte Tafel. Es schmeckte natürlich prima. Zum Nachkochen bekamen alle von Eva-Maria Urbanek am Schluss noch die Rezepte überreicht.