Freizeit Waldsassen

17.02.2017

17.02.2017

Zunächst ließen sich die Gäste Kaffee und Kuchen schmecken. Nach dem Plausch durften die Besucher das Gefühl erleben, Gutes getan zu haben.

Geschichten aus dem Leben

Großen Zuspruch fand das Kaffeekränzchen der Landfrauen am Donnerstag im großen Saal des Katholischen Jugendheimes. Nach einem vorausgegangenen Kaffeeplausch hieß die neugewählte Kreisbäuerin Irmgard Zintl wieder die vielen Frauen aus den umliegenden Ortsgruppen zu diesem amüsanten Nachmittag willkommen.Sie bedankte sich bei Anni Lautenbacher aus Wunscherdorf die mit ihren aus dem Leben gegriffenen Geschichten viel Applaus bekam. Irmgard Zintl dankte ihren Helferinnen aus den Bereichen Mitterteich, Konnersreuth, Kondrau, für das wieder reichhaltig bestückte Kuchen-Büfett. Dort hatten die Besucherinnen wieder sprichwörtlich die Qual der Wahl.Der Dank von Irmgard Zintl galt den Bastlerinnen: Sie hatten in der zurückliegenden Zeit 250 Preise für die Tombola bereitgestellt. Mit dem Verkaufserlös und den Kuchenspenden werden soziale Belange unterstützt - wie auch beim Zusammentreffen am Donnerstag für den Verein "Stiftländer Sternenkinder".Zur Geldübergabe konnte Irmgard Zintl Monika Selch, die stellvertretende Vorsitzende sowie Michael Mickisch begrüßen. Sie engagieren sich unermüdlich für schwerkranke Kinder und schaffen auf diese Weise deren Eltern etwas Freiraum von ihren Alltagssorgen.