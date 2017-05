Freizeit Waldsassen

12.05.2017

Bis vor wenigen Tagen schafften es die Temperaturen mit Mühe in den zweistelligen Bereich. "Aber wir hoffen, dass es jetzt besser wird", sagt Stadtbaumeister Hubert Siller.

Am Samstag pünktlich um 9 Uhr geht's los: "Die Außentemperaturen sind noch sehr variabel", so Gerald Riederer - und fügt hinzu, dass im Egrensisbad das Wasser angenehm warm ist: "24 Grad", meldet der Schwimmmeister das Ergebnis der aktuellen Temperaturmessung während des Telefonats mit der Redaktion. Er wie Andreas Hoscheck sorgen im Egerensisbad während der Badesaison für einen reibungslosen Ablauf. "Wegen uns kann es morgen 30 Grad kriegen", so Riederer. An der Kasse sind Kerstin Dietz und Hannelore Müller für den Ansturm gerüstet. Hoschek und Riederer freuen sich über die Neuanschaffungen: Da sind zuerst die 10 neuen Liegestühle mit dem Egrensisbad-Logo, angeschafft mit einer Spende des Freibad-Fördervereins. Vor allem Kinder und Jugendliche werden an dem neuen Kicker im Außenbereich ihre Freude haben. Gegen eine Gebühr von 50 Cent gibt es ein Spiel - zehn Bälle. Im Herbst lohnen wird sich eine weitere Anschaffung: Früher hatte zum Saisonende eine externe Firma die Filtertechnik gereinigt und keimfrei während des Winterhalbjahrs aufbewahrt; nun erledigt dies das Freibad-Personal selbst. Mit der Investition ließe sich auch das Saison-Ende hinauszögern - etwa bei einem sommerlichen Herbst.