19.02.2017

Der Tradition verpflichtet in Richtung 500-Jahr-Feier Tröstlich sei an diesem Abschied, dass die vorherrschenden Probleme bei seinem Amtsantritt ausgestanden und gelöst sind, sagte Horst-Helge Döll am Freitag im Schützenheim in einer Abschiedsrede. Der langjährige Schützenmeister erinnerte an die Schwierigkeiten des Pachtverhältnisses mit der Blue Oyster-Bar, die spätere Neuverpachtung und die dafür nötigen Sanierungsmaßnahmen. Auch die einstige Pächterwohnung habe komplett renoviert werden müssen. Auch auf den Bau eines separaten Eingangs für das Schützenheim verwies Döll - und dass diese und viele weitere Maßnahmen mit hohem finanziellen Aufwand verbunden gewesen wären. "Mit einem günstigen Darlehen der Stadt und einem Zuschuss des Bayerischen Sportschützenbundes wurde alles ausgereizt, was irgendwie möglich war", erklärte Döll. Er dankte vielen Helfern der Schützengesellschaft für die erbrachten enormen Eigenleistungen und den vielen Spendern und Gönnern. Wie Horst-Helge Döll in seinem Rückblick abrundend sagte, habe er damit nur ein paar Steine aus dem Rucksack genommen. Perspektivisch sei die Königlich-privilegierte Schützengesellschaft mit einem sehr guten Vorstand ausgestattet; dieser habe gute und richtige Entscheidungen getroffen. Der Tradition verpflichtet könne man in zwei Jahren das 500-jährige Bestehen feiern. In diesem Zusammenhang bat Döll alle möglichen Stellen die Schützengesellschaft zu unterstützen, damit die Tradition der Schützen weiter gepflegt werden kann. Horst-Helge Döll bedankte sich beim "harten Kern" seiner Mannschaft mit 2. Schützenmeister Jürgen Hecht, Johannes Kunz, Alfred und Christian Koch, Kurt Roppert und Werner Schneider für die erbrachte Eigenleistung bei den Sanierungsarbeiten und dem Vorstand im Allgemeinen für die gute Zusammenarbeit. (kgg)

Mehrere Kandidaten lehnten ab. Wegen Ämterhäufung und aus beruflichen Gründen. Dann äußerte Horst-Helge Döll für seine Nachfolge einen Vorschlag. Der ging später mit 100-prozentiger Zustimmung durch.

Schützen marschieren weiter

Nach der schriftlichen und geheimen Abstimmung ist Alfred Koch neuer Schützenmeister der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft. Die Neuwahl war einziger Punkt einer außerordentlichen Versammlung am Freitag im Schützenheim. Horst-Helge Döll hatte bei der Mitgliederversammlung im Mai 2016 mitgeteilt, dass er nicht mehr antreten werde. Döll war bis zum Termin der außerordentlichen Generalversammlung kommissarisch im Amt geblieben.Bürgermeister Bernd Sommer sagte in seinem Grußwort, die beeindruckende Rede des scheidenden Schützenmeisters habe gezeigt, dass es ein "Weitermarschieren" bei den Schützen gibt. Ein Dank galt Döll für die geleistete Arbeit für das Schützenwesen. Nach der Wahl unter Leitung von Ehrenmitglied Bruno Salomon bedankte sich Koch bei Döll für die geleistete Arbeit, besonders für die Verhandlungen mit Pächtern. Koch wünschte sich vom Amtsvorgänger weitere Unterstützung, speziell bei Verpachtungen. Auch dem Bürgermeister dankte Koch für das Verständnis für Schützen-Belange.Die Schützengesellschaft sei der Tradition verpflichtet, betonte Alfred Koch und verwies auf die Bogenschützen: Christian Koch konnte bei der Bayerischen Meisterschaft in München-Hochbrück mit 568 von 600 möglichen Ringen den 13. Platz belegen und hat um nur sechs Ringe die Teilnahme an der "Deutschen" verfehlt. Die Bogen-Mannschaft steige als Meister in der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf."Ich zähle auf euer aller Unterstützung und Zusammenarbeit und nehme euch alle in die Pflicht. Nur gemeinsam sind wir stark." Es gebe weiterhin viel zu tun. In drei Jahren mahnte der neue Schützenmeister Alfred Koch eindringlich einen Generationswechsel bei der Schützengesellschaft an. (Info-Kasten)