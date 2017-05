Freizeit Waldsassen

08.05.2017

Fast 70 Leute waren der Einladung der Aktionsgemeinschaft Waldsassen und Umgebung (AGW) gefolgt: Beim "Ramadama" stellten der ASV Waldsassen und die Feuerwehr die stärksten Abordnungen.

Besondere "Fundstücke"

(kdi) Die gemeinsame Säuberaktion engagierter Waldsassener war bereits die 12. seit 2005. Pünktlich um 9 Uhr fanden sich die Helfer am Stadtbauhof ein. Mit dabei neben vielen Privatpersonen und AGW-Mitarbeitern vor allem Mitglieder von Vereinen und Verbänden - ASV, Gerwigkreis, Jugendrotkreuz, Freie Wähler, Naturfreunde, die Feuerwehren Waldsassen und Kondrau.Eine große Abordnung stellte wieder die Mittelschule mit ihrer Sozialpädagogin Anne Grein. Verteilt auf neuralgische Streckenabschnitte im und um das Stadtgebiet brachten die einzelnen Gruppen viele Müllsäcke zurück - gefüllt mit Dingen, die gedankenlose Leute in der Umgebung "entsorgt" hatten. Zurück im Bauhof berichteten Johann Wurm und Harald Hertel, dass sich gegenüber den Vorjahren das Müllaufkommen verringert habe.Dennoch kamen einige besondere "Fundstücke" zutage - ein ausgeschlachteter Computer oder eine Gartenbank, die dazu noch angekettet war um nicht noch einmal anderweitig entsorgt werden zu können. Auch einige Blechschilder oder Untergestelle von Gartenstühlen ließen sich in den Büschen entlang des Bahndamms finden. Dazu etliche Zigarettenschachteln und -kippen sowie Kronenkorken. Offensichtlich habe sich auch die Entsorgung der Hundekotbeutel in die dafür vorgesehenen Behältnisse verbessert, da nur wenige achtlos weggeworfene aufgefunden wurden.Nach der Rückkehr im Stadtbauhof bedankte sich Paul Stellmach als "Ramadama-Beauftrager" der AGW nach einer gemeinsamen Brotzeit bei den Sammlern für ihre Beteiligung. Ein Dank galt der Bäckerei Kutzer und Neukauf Legat für die Bereitstellung der Brotzeit, Kondrauer Mineralbrunnen steuerte Getränke dazu bei. Die Müllsäcke lieferte ebenfalls kostenlos der Legat-Markt. Nicht vergessen werden dürfe, so Stellmach, ein Dank an die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes für die Unterstützung und Vorbereitung. Das Einsammeln der an den Sammelgebieten deponierten Abfallsäcke übernahm Reinhard Heinrich von der AGW. Bürgermeister Bernd Sommer dankte im Namen der Stadt Waldsassen der AGW für die Organisation und Durchführung der Säuberungsaktion. Nach einem Dank an die Teilnehmer forderte der Bürgermeister auf, sich auch während des restlichen Jahres zu bücken, so manches "Papier" aufzuheben und als gutes Beispiel voran zu gehen. So werde die Stadt sauber gehalten und den Besuchern ein guter Eindruck vermittelt.