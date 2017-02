Freizeit Waldsassen

21.02.2017

0 21.02.2017

Westendorf in den Tiroler Alpen war wieder das Ziel Skilagers der Realschule der Zisterzienserinnen: Die Klassen 7 a und 7 b mit ihren Lehrkräften und Skilehrern bezogen Quartier im "Forellenhof". Wenig später ging es das erste Mal auf die Piste, wo die Gruppen eingeteilt wurden. In den nächsten Tagen erkundeten Anfänger wie Fortgeschrittene auf ihren Skiern das Gebiet in und um Westendorf. Besonders stolz waren die Anfänger, die ab Mitte der Woche ihre erste Abfahrt vom Berg ins Tal bewältigten. Im Ort hatten die Mädchen ausreichend Zeit ihrer Lieblingsbeschäftigung "Shopping" nachzugehen. Die Abende verbrachten alle mit T-Shirt- Bemalen, Spielen und einem Abschlussabend. "Alles in allem war es eine gelungene Woche", heißt es in Pressemitteilung der Schule. "Die Mädchen waren begeistert und wünschen sich in der 8. Klasse eine Wiederholung." Ein Dank gilt dem Skilehrerteam - Katrin Seikert, Florian Havel und Daniel Mathy. Sie hätten zum guten Gelingen der Skiwoche beigetragen. Bild: exb