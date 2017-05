Spielerisch und altersgerecht in geschütztem Rahmen

Freizeit Waldsassen

Auf Einladung des Sachausschusses Ehe und Familie des Pfarrgemeinderats haben sich 12 Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren auf die spannende Entdeckungsreise durch ihren Körper gemacht. Dabei erfuhren sie auf spielerische und altersgerechte Weise und in geschütztem Rahmen, wie neues Leben entsteht, welche Veränderungen die Pubertät mit sich bringt und warum Frauen ihre Tage bekommen. Der Workshop "Die Zyklus-Show" sowie der Elternabend zum Thema zuvor wurden von Gisela Worf geleitet. Die Diplom-Sozialpädagogin brachte den Kindern anschaulich diese einzigartige Geschehen nahe. Am Ende kamen die Mädchen zu der Erkenntnis: "Was in mir vorgeht, ist der reinste Luxus". Bilb: exb