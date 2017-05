Akkordeonorchester Waldsassen begeistert Kurgäste

Kultur Waldsassen

21.05.2017

Mit zwei Kurkonzerten in Bad Alexandersbad und in Bad Elster begeisterte das 1. Akkordeonorchester Waldsassen wieder einmal das Publikum. In den voll besetzten Sälen erklangen im ersten Programmteil konzertante Werke, wie beispielsweise die Ouvertüre "Bagatelle" von Josef Rixner, eine Melodienfolge der bekanntesten Themen aus Humperdincks Operette "Hänsel und Gretel", Originalwerke für Akkordeon sowie ein von Silke Polata selbst arrangierter Ungarischer Tanz. Im zweiten Programmteil waren unterhaltsame Stücke aus der Popmusik sowie natürlich auch der böhmischen Musik zu hören. Besonderen Applaus ernteten Christa und Josef Polata, die als Instrumentalsolisten an der Klarinette und dem Tenorhorn eine Ballade mit dem Titel "Bohemian Lovers" darboten, gefühlvoll begleitet vom Orchester. Die abschließende "Böhmische Runde" begeisterte die Besucher derart, dass die Akkordeonisten nicht umhin kamen, mehrere Zugaben zu spielen. "Die Musik ist ein ganz wesentlicher Baustein zur Genesung", so die Dirigentin Dr. Silke Polata, die selbst als Ärztin tätig ist. Nun bereitet sich das 1. Akkordeonorchester Waldsassen auf sein traditionelles Weinfest vor. Dieses findet am Samstag, 24. Juni, ab 19 Uhr in den "Neuen Gärten" hinter dem Rathaus Waldsassen statt. Bild: exb