21.09.2016

"Heart of Europe Brass" am Sonntag, 9. Oktober , um 17 Uhr in der Basilika in Waldsassen: Die Leiter des Waldsassener (Armin Scharnagl) und des Weidener Blechbläser-Ensembles (Franz Lahm) luden führende Blechbläser der westböhmischen Sinfonie- und Kurorchester sowie Musiklehrer dieser Euro-Region ein, gemeinsam in Großbesetzung zu musizieren. Bereits das erste Konzert mit anspruchsvoller Musik im Jahr 2014 wurde begeistert aufgenommen. Jetzt hat sich das Ensemble unter anderem venezianischer Mehrchörigkeit, barocken kirchenmusikalischen Glanzes (Buxtehude, Bach, Händel), Kompositionen der Klassik und Romantik (Mendelssohn, Bruckner, Reger) sowie zeitgenössischer Musik (Reitzenstein, Lahm) angenommen. Die Blechbläser, ergänzt durch Pauken aus dem Herzen Europas - Heart of Europe Brass -, bieten ein Fest der Musica sacra Europas quer durch viele Musikepochen. Karten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und online auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz