Kultur Waldsassen

17.02.2017

0 17.02.2017

"Seelenlandschaften" - so hatte Dr. Klaus Arbter vor gut zwei Jahren seinen Diavortrag im Landratsamt überschrieben - und dort Aufnahmen der "Klosterlandschaften" gezeigt.

Kappldorf im Nebel

"Schlafen Sie einfach"

"Seelenlandschaften" im Kunsthaus "Das passt ideal", sagt Harald Hertel, Stadtrat und Projektkoordinator beim ehrgeizigen Bestreben, die Region um das Kloster Waldsassen in die Unesco-Liste zu bringen. Da freut sich Hertel, dass Dr. Klaus Arbter seinen "Seelenlandschaften"-Vortrag mit Bildern der "Seelenlandschaften" noch einmal wiederholen wird - am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Kunsthaus Waldsassen. (pz)

Die Region, die einst von den Mönchen des Klosters Waldsassen besiedelt und entwickelt worden war, soll bekanntlich Welterbe werden. Dies ist der Anlass für eine Wiederholung des Vortrags mit den damals gezeigten Aufnahmen - am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr im Kunsthaus Waldsassen. Jahrzehnte lang war Dr. Klaus Arbter Kreisvorsitzender des Bundes Naturschutz und hat für Landschafts-, Denkmal- und Artenschutz gekämpft. Vor zwei Jahren wie auch heute nutzt er noch jede Gelegenheit, sich für diese ehernen Ziele einzusetzen. Beim Einstieg mit exzellenten Landschaftsbildern unserer Oberpfälzer Heimat weist er stets darauf hin, welche verheerenden Auswirkungen Windkraftanlagen inmitten dieser "Seelenlandschaften" anrichten würden. Vor zwei Jahren betonte er ausdrücklich, dass er grundsätzlich ein Befürworter dieser sauberen Energieform sei. Nur mit der Umsetzung in unserer Region könne er nicht konformgehen. "Woanders gibt es genügend Landschaften, wo Windräder nicht stören", gab er sich damals überzeugt.Optische Zerstörungen in unseren "Seelenlandschaften" tun auch der Seele des Autors weh. "Unsere Landschaft ist eine der schönsten in Deutschland und sie ist sehr gefährdet", stellte der Sprecher damals fest. Wesentliches Element des Vortrags: Die Kappl bei Münchenreuth. Arbter wird sie anfangs von allen Seiten zeigen, zu allen Jahreszeiten und aus vielen verschiedenen Perspektiven. Geheimnisvoll hatte er auch das Kappldorf selbst, im Winter bei Nebel, abgelichtet.Vierseithöfe nach dem Vorbild der Klösterhöfe des 17. Jahrhunderts haben es dem Fotografen besonders angetan. Auch die Zeichen tiefer Gläubigkeit, die zahlreichen kleinen Kapellen und Flurkreuze, sind für Klaus Arbter unabdingbare Accessoires für seine "Seelenlandschaften". Alles Dinge, die das Stiftland ausmachten. Als Beispiele zeigt er unter anderem Kapellen und Flurkreuze in Dippersreuth, Marchaney oder Bärnau. Auch die Gegend, die dem Areal den Beinamen "Das Land der 1000 Teiche, gegeben hat, sieht der Autor als eine einzige große "Seelenlandschaft". Kein Landschaftspark oder Garten könne schöner sein als die Waldnaabaue. Und mit der Blockhütte stehe einer der schönsten Biergärten Bayerns direkt im romantischen Waldnaabtal.Die Länge seiner Vorträge ist nie vorhersehbar. Das weiß der Autor auch. Bei der "Seelenlandschaften"-Schau im Frühjahr 2015 sagte er gleich im Vorfeld humorvoll: "Wenn es Ihnen zu lange erscheint, schlafen Sie einfach." (Info-Kasten)