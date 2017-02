Kultur Waldsassen

10.02.2017

0 10.02.2017

Jeff Beer ist wohl der renommierteste Künstler der Region. Vor allem international hat sein Name Gewicht in der Szene. Seine Arbeiten sind in Paris, London und New York zu sehen. Seit ein paar Jahren ist sein Name auch in Russland und Tschechien ein Begriff.

Neue Sachen im Gepäck

Inspiriert von Phela

Service Ausstellung: Jeff Beer: "In drei Stunden zum Augenblick". Bis 19. März.

Vernissage: Samstag, 18. Februar (19.30 Uhr). Die Einführung spricht Jennifer Horn. Jeff Beer spielt zwei Eigenkompositionen.

Ort: Kunsthaus, Kunstgasse 1, 95652 Waldsassen.

Öffnungszeiten: Mittwoch von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. An den Sonntagen ist Jeff Beer persönlich anwesend. Information: 09632/4820.

Weitere Informationen:www.waldsassen.de

Jetzt gibt er sich in der Heimat die Ehre und zeigt im Kunsthaus Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) einen Querschnitt seines immensen Schaffens. Etwa 50 Arbeiten aus verschiedensten Genres präsentiert er dort vom 18. Februar bis 19. März. Zu verdanken ist das den Vorsitzenden des Kunsthauses Waldsassen (Kuwa), Wolfgang Horn und Markus Braun. Sie haben ihn darauf angesprochen, Jeff Beer sah sich die Lokalitäten an, war angetan davon und wusste: "Hier kommen meine Arbeiten wunderbar zur Geltung."Wie erwähnt, hat der Gumpener Künstler schon lange nicht mehr im unmittelbaren Umgriff seines Ateliers ausgestellt. Umso mehr freut er sich auf die Präsentation in der Klosterstadt. Er hat teilweise sogar völlig neue Sachen im Gepäck, die bis jetzt noch niemand gesehen hat. Echte Premieren quasi. Wieder andere Unikate sind zwar nicht ganz taufrisch, waren aber in der Region ebenfalls noch nie zu sehen: "Für mich ist das eine tolle Chance mit neuen Arbeiten aufzuwarten, zu sehen wie sie ankommen."Etwa 50 Werke aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur und Collage verspricht Beer dabei. Aquarelle und Gouachen sowie brandneue Buntstiftarbeiten bilden unter anderem den Bereich der Malerei ab. In der Abteilung Fotografie setzt Beer auf die bekannte Serie, "Vom Wasser". Auch darunter finden sich ganz neue Bilder. Alle sind übrigens an der Waldnaab, quasi vor der eigenen Haustüre, entstanden.Bei der Skulptur wagt Beer gewissermaßen eine Zeitreise. Im vergangenen Jahr jährten sich seine Anfänge in diesem Metier zum dreißigsten Mal. Ausschließlich Arbeiten aus seiner Serie "Eisenzeit" zeigt er dabei. Prägende Skulpturen die jeweils für einen Zeitraum von etwa fünf Jahren stehen. Völlig neu wartet Jeff Beer erstmals mit Collagen auf. Sie stammen alle aus dem Jahr 2015 und waren bisher noch nie zu sehen. Aus Zeitschriften, Magazinen oder Zeitungen hat der Künstler alles zusammengetragen, was ihn irgendwie inspiriert hat.Auch Pinsel und Stift waren im Spiel, kamen immer dann zum Einsatz, wenn ein Mosaiksteinchen zu dominant zutage treten wollte oder im Gegenteil hervorgehoben werden musste, wenn es drohte in der komplexen Geschichte unterzugehen und seine Rolle nicht deutlich wurde. "Das sind viele Mosaiksteine aus denen ich Bilder gebaut habe, die recht komplexe Geschichten erzählen." Die seien fast alle bei der Arbeit gewachsen. Eine Idee, die man bereits im Kopf habe auf diese Art und Weise umzusetzen, sei viel schwieriger, als die Methode des Entstehenlassens während des intensiven Beschäftigens mit dem Material.Auf vielen Tischen hat Beer das gesammelte Material vorsortiert. "Ich kam mir vor wie in einem Flugzeug-Cockpit." Und dann hat der Pilot mit der Arbeit begonnen, nicht nach Checkliste, sondern Stück für Stück ganz individuell.Nach vielen geglückten Starts legte er genauso viele butterweiche Punktlandungen hin und schuf damit eine völlig neue surrealistische Welt. Die größte Schwierigkeit sei dabei der eigene hohe Anspruch gewesen. "Die Antwort auf die Frage, was ist überhaupt ein Bild? X-beliebiges Zusammensetzen wäre der falsche Weg gewesen. Es musste ein organischer Verbund entstehen."Das Plakat, das für die Ausstellung wirbt zeigt eine solche Collage mit dem Titel "In drei Stunden zum Augenblick". Denn auch das Wort spiele bei dieser künstlerischen Ausdrucksform eine große Rolle.Bisher existierten nur wenige Ideen für Collagen in den Skizzenbüchern des Künstlers. Nicht konkret, allenfalls als spontane Fixierung einer plötzlichen Idee. Dass er sich überhaupt mit dem Thema befasst hat, hängt damit zusammen, dass seine Tochter Raphaela, im Musikgeschäft bekannt als Phela, beim Artwork für ihr erstes Album Motive für Cover, Inlay und CD suchte. Sie rief an und sagte: "Ich habe in Skizzenbüchern von dir Collagen gesehen, machst du mir so was?" Beer fühlte sich geehrt und machte. Anfangs ohne großen Erfolg, aber später mit umso mehr.Die Verantwortlichen bei der Plattenfirma haben dann aus einigen dieser Collagen Ausschnitte herausgenommen und so das Album damit gestaltet. Phela gibt übrigens am 26. Februar ein Konzert im Kuwa, das allerdings bereits ausverkauft ist.