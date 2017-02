Kultur Waldsassen

Was Ausstellungen betrifft, hat sich Jeff Beer im Umgriff seiner unmittelbaren Heimat immer ziemlich bedeckt gehalten. Umso erfreulicher, dass es den beiden Vorsitzenden des Vereins "Kunsthaus Waldsassen" (Kuwa), Wolfgang Horn und Markus Braun, gelungen ist, das international renommierte Multitalent für das "Kuwa" zu begeistern.

Vier Wochen

Je nach Inspiration

Unter der Überschrift "In drei Stunden zum Augenblick" präsentiert er vier Wochen lang rund 50 Unikate aus seinem Werk, darunter auch völlig neue, die noch nie irgendwo ausgestellt waren. Er deckt dabei die Bereiche Malerei, Zeichnung, Fotografie, Skulptur und Collage ab. Gerade letzteres dürfte auch für Jeff-Beer- Kenner äußerst interessant sein, denn außer in Skizzenbüchern hat er sich noch nie ernsthaft mit diesem Genre befasst.Die Collagen, die er bei der Präsentation zeigt, sind alle im Vorjahr entstanden. Die Ausstellung im Kunsthaus Waldsassen ist vom 19. Februar bis 19 März jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. An den Sonntagen ist Jeff Beer persönlich anwesend und freut sich auf spannende Gespräche mit dem Publikum.Bei der Vernissage am 18. Februar um 19.30 Uhr kommen die geladenen Gäste auch in den Genuss von zwei Eigenkompositionen, die der Künstler dabei zum Besten gibt. Auf welchem Instrument(en) entscheidet er kurzfristig. Er führt an diesem Abend auch in sein Werk ein und erläutert seine Arbeiten, die übrigens alle verkäuflich sind. Auf die umfangreiche Vita des Multitalents geht Jennifer Horn näher ein.Ob Beer an den Sonntagen, an denen er anwesend ist, auch musikalische Beiträge abliefert, steht noch nicht fest. Das richtet sich nach der eigenen Inspiration und vor allem danach, ob der Veranstalter auch auf genügend Aufsichtpersonal zurückgreifen kann.