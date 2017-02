Kultur Waldsassen

Beeindruckend gestaltet sich die Vernissage von Jeff Beer im Kunsthaus. Der Ausnahmekünstler, der mit seiner vielfältigen Genialität verblüfft, zeigt erstmals in der Heimat neue Werke.

Rasch füllte sich das Kunsthaus mit sehr neugierigen Gästen. Schließlich hat der Kunsthaus-Verein zur Vernissage von Jeff Beer, einem der renommiertesten Künstler in der Region, eingeladen. Dass diese Ausstellung mit Malerei, Fotografie, Bildhauerei und Grafik zustande kommen konnte, freute besonders Wolfgang Horn, den Vorsitzenden des KuWa.Jennifer Horn stellte in ihrer Laudatio den Werdegang des Künstlers vor. Das 65-jährige Multitalent aus Gumpen widmet sich ein Leben lang unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Diese Vielfältigkeit brachte Beer nationale und internationale Preise ein. Seine Schaffenskraft, in der Heimat weit weniger präsent, spielt sich unter anderem in Metropolen wie Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stockholm, Paris, Madrid, New York, Kalifornien oder Moskau ab. Umso spannender war es, was der Künstler für die Heimat mitgebracht hat.In die Kunsthaus-Ausstellung hat er seine besten Stücke gepackt. Er geizt nicht mit neuen Werken, die teils erst Ende des vergangenen Jahres fertig geworden sind. Damit bekommt der Betrachter einen Blick auf spannende neue Techniken wie aufwendig gefertigten Collagen. Interessant präsentieren sich unter anderem Bleistiftzeichnungen auf schwarzen Karton, bezeichnet als "Klänge". Aus früheren Arbeiten sind eine Auswahl aus Foto-Serien des Jahres 2006 mit Titel "Vom Wasser (Waldnaab)" sowie aus der Serie "New York Polyphony" 2008 zu sehen. Aquarelle sind ebenso zu sehen wie Eisenskulpturen.Spricht man bei Beer von "Abwechslungsreichtum", erfasst das allerdings keinesfalls das Spektrum, das die Genialität dieses Mannes ausmacht. Der Ausnahmekünstler probierte sich ein Leben lang in vielfältigen Kunstarten. Wie diese unter anderem entstanden sind, beschrieb er seinen Gästen auf freundlich-anschauliche Weise anhand der handwerklichen Schritte, die notwendig sind. Die Vernissage war auch der richtige Rahmen, um Beers musikalisches Können zu präsentieren: Unter anderem durften die Zuhörer ein Glockenspiel hören, das der "Grasmücke" gewidmet ist, während die Trommeln einmal mehr Beers virtuose Spiritualität offenlegten. Für die Gäste wurde der Abend zum eindrucksvollen Erleben eines Querschnitts aus dem Lebenswerk eines ganz großen Künstlers. Gleichermaßen outete sich Beer aber auch als bodenständiger Oberpfälzer, der seine Heimat weltgewandt künstlerisch zu interpretieren weiß.Die Ausstellung im Kunsthaus mit dem Titel "In drei Stunden zum Augenblick" dauert noch bis 19. März. Besucht werden kann sie immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr. An den Sonntagen wird Jeff Beer selbst anwesend sein. Weitere Infos gibt es per Telefon 09632/4820.