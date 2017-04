Kultur Waldsassen

Seit 20 Jahren gibt es das bayernweite Projekt "Musikantenfreundliches Wirtshaus". Nicht ganz so lange existiert der entsprechende Stammtisch in Kondrau. Trotzdem ist das Grund genug zum Feiern.

Wirtshäuser sind ein zentraler Ort im Gemeinschaftsleben. Seit jeher traf man sich im Gasthaus, diskutierte und musizierte. Mit der Zeit ging diese Kultur mehr und mehr verloren. Um Musikanten und Zuhörer und somit die Geselligkeit und Lebensfreude wieder zurück ins Wirtshaus zu holen, startete 1980 in der Steiermark das Projekt "Aufspielen beim Wirt". Nach diesem Vorbild beschloss 1997 der Arbeitskreis "Musikantenfreundliches Wirtshaus", bestehend aus dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, ein ähnliches Projekt zu starten.Unter dem Motto "20 Jahre - 20 Tage" steht das Jubiläum, das vom 25. April bis 14. Mai bayernweit mit einem bunten Reigen an Veranstaltungen begangen wird. Zu diesem Kreis gehört auch das Gasthaus Sommer in Kondrau. Dort hat sich vor sieben Jahren der "Kondrauer Musikantentreff" etabliert. Bei diesem Stammtisch werden an jedem dritten Donnerstag im Monat die Gäste mit überlieferter Volksmusik und gelegentlich mit alten Schlagern unterhalten. Für die Teilnahme an der Jubiläumsaktion wurde der Musikantentreff kurzerhand um eine Woche auf den 27. April verlegt. An diesem Donnerstag spielen zunächst Musikanten auf, die schon seit der Gründung am 18. Februar 2010 dabei sind. So werden "Die Wondrebtaler" mit Christine Bleiber - sie ist übrigens die Initiatorin des "Kondrauer Musikantentreffs" - sowie Dieter Kannenberg und Walter J. Pilsak, das Gesangsduo Marianne Helm und Hans Kowatsch, Erwin Hornauer mit seiner "Steirischen" und Albrecht Degenkolb mit dem Akkorden ein Programm gestalten.Nach dieser rund 90-minütigen "Jubiläumsrunde" übernehmen dann Musikanten die Abendunterhaltung, die im Lauf der Jahre schon in Kondrau aufgespielt haben und heute noch zum aktiven Stamm gehören. Dazu sind alle Freunde der Volksmusik, der volkstümlichen Musik und des alten Schlagers eingeladen - ob zum selbst Musizieren oder Singen, Mitsingen oder einfach Zuhören. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei.