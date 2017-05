Kultur Waldsassen

12.05.2017

3

0 12.05.2017

Europaweit gibt es noch 15 Bücher, die im Mittelalter im Kloster Waldsassen verfasst worden sind. Drei davon sind nun in der neuen Dauerausstellung "Schreib- und Buchkunst hinter Klostermauern: Eine Entdeckungsreise durch acht Jahrhunderte Waldsassener Schriftkultur", zu sehen.

Schutz vor Hussiten

Holz und Leder

Rege Autoren

Fünf Erzählungen

Buchbestand Im Jahr 1585 umfasste die Klosterbibliothek von Waldsassen 482 Bände. Im Jahr 1600 waren es nur mehr 325. Der Schwund innerhalb dieser 15 Jahre ist durch die Aufhebung des Klosters zu erklären. Die Bücher wurden zum Verkauf freigegeben oder "recycelt" und als Makulatur verwendet. Nach der Wiederbegründung des Klosters im 17. Jahrhundert wuchs der Buchbestand dann rapide an. Ein in den Jahren 1742 bis 1746 angefertigter Katalog verzeichnet 12 000 Bände, die allein Abt Eugen Schmid (Abt von 1724-1744) erworben haben soll. Bis zur Aufhebung des Klosters 1803 wuchs der Buchbestand aber noch deutlich an. (tr)

Öffnungszeiten Führungen im Bibliothekssaal finden bis zum 31. Oktober jeweils Dienstag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr statt. Montags bleibt die Bibliothek geschlossen. Ab 1. November bis zum Palmsonntag des darauffolgenden Jahres gelten folgende Öffnungszeiten: Montag und Dienstag ist geschlossen. Mittwoch bis Sonntag ist die Bibliothek von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Vom zweiten Advent bis einschließlich 25. Dezember ist geschlossen. Erwachsene zahlen für eine Führung 3,50 Euro, Gruppen ab 20 Personen 2,50 Euro pro Person. Der Eintritt für Schüler bis 16 Jahre kostet 1,50 Euro, Studenten zahlen 2,50 Euro. Das Kombiticket für die Stiftsbibliothek, den Umwelt-Erlebnisgarten und das Stiftlandmuseum gibt es für 6 Euro. Terminvereinbarungen für Gruppen können vereinbart werden unter Telefon 09632/92 000, 92 00 24 und 92 00 25. (tr)

Das älteste erhaltene und von Hand auf Pergament geschriebene Buch aus der Waldsassener Klosterschreibstube befindet sich heute im Besitz der Bibliothek des Augustiner-Chorherrenstifts Klosterneuburg bei Wien. Am Mittwoch reiste von dort Bibliothekarin Edith Kapeller mit dem Schatz im Gepäck an. "Das Werk aus dem 12. Jahrhundert trägt am Ende neben dem Schreibvermerk aus Waldsassen einen Besitzeintrag des böhmischen Tochterklosters Sedletz", erklärt der Kurator der Ausstellung, Christian Malzer.Aus dem Besitz des Tochterklosters gelangte die Handschrift im 15. Jahrhundert zum Schutz vor den Hussiten nach Österreich. Gefertigt worden sei das Werk von verschiedenen Schreibern - zu der Zeit ein gängiges Verfahren, so Edith Kapeller. Dass mehrere Mönche daran gearbeitet haben, sei an diversen Schriften und unterschiedlichen Tinten zu erkennen. Da Waldsassen das Tochterkloster erst 1142 gegründet hat, könne das Werk nicht vor der Jahrhundertmitte entstanden sein, weiß Christian Malzer.Bei den Zisterziensern sei es Vorschrift gewesen, dass jedes Mutterkloster seinen Tochtergründungen eine bestimmte Anzahl von Büchern als Grundstock für die neue Klosterbibliothek vermacht. "Dies scheint der Anlass hinter der Besitzgeschichte dieses wertvollen Bandes zu sein", erläutert der Historiker.Die zweite, auf Papier geschriebene Handschrift, die bei der Präsentation zu sehen ist, gehört der Staatlichen Bibliothek Amberg. Es handelt sich um eine in Holzdeckel und Leder gebundene Gebrauchshandschrift mit medizinischen und naturkundlichen Texten sowie einer Sammlung deutschsprachiger Farbrezepte aus dem 15. Jahrhundert. Die Bindung erfolgte in Augsburg, der Besitzeintrag weist aber nach Waldsassen.Die Farbrezepte seien, ähnlich wie bei Kochrezepten, sehr formelhaft gehalten und nennen weder genaue Rohstoffmengen noch Zubereitungszeiten, sagt Malzer. Jeder Schreiber musste im Mittelalter seine Tinten selbst herstellen. Daher hatten die schreibenden Mönche das Privileg stets die Klosterküche betreten zu dürfen, um dort die Farben anzukochen oder die Rohstoffe, wie etwa Fisch-Innereien für Grüntöne, zu besorgen.Manche Rezepte nennen auch genaue Erntezeiten für die Farbrohstoffe. So ist beispielsweise in einem Rezept für blaue Farbe erwähnt, dass die dafür nötigen Beeren 14 Tage nach Pfingsten geerntet, am Morgen zerstoßen und dann luftdicht für mehrere Tage zum Gären gebracht werden sollten.Das dritte Exponat stammt aus dem Staatsarchiv Amberg. Es ist ein auf Papier geschriebener Katalog der Waldsassener Klosterbibliothek aus dem Jahr 1600. Verfasst wurde er vom Regierungsbeamten Johann Dietrich Klein, der an der Jahreswende von 1600 zu 1601 alle Oberpfälzer Klosterbibliotheken bereist und inventarisiert hat. "Diesem zweitältesten Bibliothekskatalog von Waldsassen verdanken wir das Wissen über die Organisation der Klosterbibliothek", sagt Malzer. Der Katalog spiegle den spätmittelalterlichen Buchbesitz des Klosters zum Zeitpunkt seiner ersten Aufhebung im 16. Jahrhundert wider und gewähre damit Einblicke in die Lesegewohnheiten der Mönche und deren Wissenswelten.Den Schwerpunkt der Sammlung bildeten theologische und juristische Werke. Mit deutlich weniger Umfang auch philosophische und historische Arbeiten. Besonders wertvoll sei der Katalog auch, weil darin etliche Werke Waldsassener Mönche und Äbte mit ihren Titeln verzeichnet sind, die heute leider als verloren gelten müssten. Dank des Katalogs stehe fest, dass die Waldsassener Mönche rege Autoren waren. Eingebunden ist der Katalog in einer Seite aus einer Waldsassener Pergamenthandschrift, die im Jahr 1600 nicht mehr benötigt wurde und als Schutzumschlag für die Papierseiten diente.Die beiden Amberger Exponate werden drei Monate zu sehen sein, das Stück aus Klosterneuburg sogar ein Jahr. Alle Stücke passen zum Ausstellungsabschnitt zur mittelalterlichen Schriftkultur und werden im Laufe des Jahres dann durch Stücke zur Schriftkultur der Frühen Neuzeit ausgetauscht. An mittelalterlichen Handschriften aus Waldsassen sind als komplette Bücher bis heute noch 15 Bände erhalten. Diese lagern in der Bayerischen Staatsbibliothek München (2), der Provinzialbibliothek Amberg (3), dem Staatsarchiv Amberg (4), der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (1), der Universitätsbibliothek Breslau (1), der Bodleian Library in Oxford (1), der Stadtbibliothek Bautzen (1), der Rumänischen Nationalbibliothek in Bukarest (1) und der Bibliothek von Stift Klosterneuburg (1). Die meisten davon sind bei der Ausstellung bildlich in Stellwände integriert.Es sei auch nicht auszuschließen, so Malzer, dass während der Dauerausstellung das eine oder andere Exponat über einen gewissen Zeitraum auch noch in Waldsassen zu sehen sein werde.Bei der Entdeckungsreise durch acht Jahrhunderte Waldsassener Schriftkultur sind auch etwa 20 Werke, die in Waldsassen gedruckt wurden und zum Klosterbestand gehören, ausgestellt. Das Kloster unterhielt seit dem 17. Jahrhundert eine eigene Druckerei und eine Papiermühle.Als fünf große Erzählungen, aufgeteilt in vier Räumen, bezeichnet Malzer die aufwendige Präsentation, die in den kommenden Jahren im Kreuzgang des Nordflügels und in weiteren Bereichen des Klosters zu sehen ist. Der erste Part befasst sich mit der Geschichte des Zisterzienserordens und der Bedeutung der Schrift für die Mönche. In der zweiten Abteilung geht es um das Mittelalter, die Tintenproduktion, die Herstellung von Pergament und um Schreibmaterialien.Der dritte Teil informiert über die Wiederbegründung der Abtei im 17. Jahrhundert. Hier liegt der Schwerpunkt bei Buchdruck, Papier, dessen Herstellung und Druckereitechnik. Die vierte Abteilung ist der Zeit der Nonnen gewidmet. Abteilung fünf ist schließlich der Bibliothekssaal selbst. Unterhalb beim Treppenaufgang sind auch die drei Bücher aus dem Mittelalter ausgestellt.___Weitere Informationen:abtei-waldsassen.de