Kultur Waldsassen

10.02.2017

13

0 10.02.201713

Sie kennt die Kulturstätten der Welt aus der Sicht derer Bühnen. Nikola Müller tanzt in Paris, London, Macau oder München. Aktuell lehrt sie zeitgenössischen Tanz in Waldsassen, Wiesau, Waldershof und Mitterteich. Die internationalen Bühnen fehlen ihr aber schon.

Ellenlange Liste

Von den Eltern unterstützt

Andere Vorstellung

Mitglied im Kunstverein

Was ich am meisten an der Großstadt vermisse ist das kulturelle Angebot und die Metro. In den Metropolen ist alles vor Ort und viel leichter erreichbar. Nikola Müller

Derzeit ist ihr vierjähriger Sohn das Wichtigste in ihrem Leben. Und der soll in der Klosterstadt eine genauso tolle Kindheit erleben, wie sie das selbst erfahren hat. "Ja, ich kann vom Tanzen leben", erwidert Nikola Müller auf die entsprechende Frage. "Wenn man Künstler ist, ist das Geld nicht das Wichtigste. Wer sein Hobby zum Beruf machen kann, der hat es geschafft."Sie zeigt die Liste ihres internationalen Wirkens - und die ist ellenlang. Ihren größten Erfolg hatte sie von 2009 bis 2012. In Macau in China gehörte sie als Tänzerin zum Stamm-Ensemble der "Company Dragone" mit "The House of Dancing Water" für "City of Dreams" unter der Regie von Franco Dragone und der Choreographie von Giuliano Peparini. Das ist bis dato die weltweit größte Wassershow. Die Proben dafür gingen in Antwerpen in Belgien über die Bühne. Das feste Engagement verlangte dem Ensemble im Schnitt zwei Vorstellungen pro Tag ab."Franco Dragone ist ein Mitbegründer des Cirque de Soleil", erklärt Nikola Müller. Unter den Ensemblemitgliedern hätten sich viele Freundschaften entwickelt, die bis heute gepflegt werden. "Wir waren 9 Tänzer und etwa 70 Akrobaten sowie bestimmt noch mal so viele Techniker, Maskenbildner, Visagisten und so weiter. Wir wohnten in den gleichen Hotels und waren eigentlich immer zusammen. "Wir waren wirklich eine große Familie."Schon in jungen Jahren stand für Nikola Müller fest: "Ich werde Tänzerin!" Damals stand sie vor der Wahl, "Tanz oder Tennis intensivieren." Das war nicht so gemeint, dass sie nur noch eines ihrer beiden Lieblings-Hobbys ausüben durfte, vielmehr sollte sie sich entscheiden, welche ihrer Leidenschaften sie prädestinieren wollte. Damals stand ohnehin das Abitur an oberster Stelle. Die Entscheidung fiel pro Tanz. Und das unterstützten die Eltern intensiv. Vor allem die Mutter, die ihre Tochter wöchentlich in die Ballettschule nach Bad Alexandersbad und später auch nach Bayreuth chauffierte.Von 2000 bis 2003 absolvierte Nikola ihre Ausbildung in Klassisch, Jazz, Modern und Hip-Hop und diplomierte in Bühnentanz und als Tanzpädagogin an der Iwanson-Schule in München. In ihrem letzten Studienjahr war sie als Stipendiatin Schülerin des Jahres und erhielt von der Stadt München einen mit 4000 Euro dotierten Preis. Das Startkapital für die ersten Monate in Paris. Dort hieß es erst einmal Klinkenputzen. Denn wie es im Showgeschäft üblich ist: Ohne Casting oder Auditions, wie es bei den Tänzern heißt, geht da gar nichts. Auch wenn jemand schon einen Namen hat. "Aber je nachdem wie gut man ist, bleibt man früher oder später den wichtigen Leuten im Gedächtnis und alles wird ein wenig einfacher." Zehn Jahre war Nikola Müller im Ausland unterwegs, davon lebte sie die Hälfe der Zeit in Paris.Aktuell schult die Tanzpädagogin Kinder und Erwachsene in Waldsassen, Wiesau, Waldershof und Mitterteich. Floor Barre-Training ist dabei angesagt. Das wurde ursprünglich für Profitänzer entwickelt und ist in abgewandelter Form ideal für jedermann. Weil hier auch die Muskelgruppen trainiert werden, die im Alltag nicht oder kaum beansprucht werden. "Dabei wird dann jedem schnell klar, dass Tanzen Hochleistungssport ist."Grundsätzlich habe sie schon andere Vorstellungen gehabt, als wieder in die Heimat zurückzukehren. Aber in ein paar Jahren könne sich das durchaus wieder ändern. Das Alter spiele dabei keine so große Rolle. Gerade bei modernem Bühnentanz zähle da mehr der zunehmende Erfahrungsschatz als das jugendliche Aussehen."Der größte Unterschied zur Jugend ist der, dass man schon viel mehr für den Körper tun muss als in jungen Jahren", sagt die 37-Jährige. Nikola hat ihre Entscheidung pro Tanz nie bereut und ist mit dem Erreichten vollends zufrieden. "Und ich bin überglücklich Mama zu sein." Klassisches Ballett wäre bei ihr körperbedingt wenig erfolgreich. "Primaballerina wäre nie gegangen, für Spitzentanz sind meine Füße nicht gemacht." Trotzdem müsse sich jeder ernsthafte Tänzer, der Karriere machen will, mit klassischem Ballett beschäftigen. "Das ist die Basis für alles Weitere. Unsere Branche ist arbeitsintensiv, bringt aber auch sehr viel Freude. "Ein wirkliches Vorbild oder Idol habe ich nicht."Auch in der Provinz hält Nikola engen Kontakt zu ihren Freunden, vor allem denen in Frankreich. "Und einmal im Jahr klappt sogar ein Treffen." Nikola ist Mitglied bei der Deutsch-Französischen Gesellschaft Waldsassen und hat auch über diese Schiene Kontakt zu Freunden in der Partnerschaft Marcoussis, unweit von Paris. Für die Zukunft wünscht sich Nikola ein eigenes Studio. "Bis das realisierbar ist, nutze ich die Räume in der ,Gesundheitsfahrschule' von Johannes Fortelny.""Was ich am meisten an der Großstadt vermisse, ist das kulturelle Angebot und die Metro. In den Metropolen ist alles vor Ort und viel leichter erreichbar." Dieses Manko gleicht Nikola ein wenig durch die Mitgliedschaft im Verein "Kunsthaus Waldsassen" aus. Dort nutzt sie auch ab und an die Kleinkunstbühne und zeigt ihr großes Können in der Region.