Kultur Waldsassen

09.02.2017

16

0 09.02.201716

Vater Jeff ist schon ein international gefragter Künstler. Tochter Phela macht es ihm nach, abseits des kommerziellen Mainstreams. Und so dürfen sich die Besucher auf ein intimes Konzert freuen.

Spontane Tour

Nicht nur heruntergespielt

Spielen, so viel es geht

"Freuen uns sehr, sehr, sehr"

Phelas bisherige musikalische Laufbahn Phela ist 25 Jahre alt und heißt eigentlich Raphaela. Sie ist die Tochter des Künstlers und Musikers Jeff Beer, der ab 18. Februar etwa 50 seiner Werke ebenfalls im Kunsthaus Waldsassen präsentiert. Phela ist auf dessen Bauernhof in Gumpen aufgewachsen. Als Kind lernte sie Geige und begleitete ihre zwei Jahre ältere Schwester am Klavier. Sie war 17 Jahre alt, als erstmals gemeinsam mit ihrem Vater am Klavier auftrat. Raphaela gewann zahlreiche Wettbewerbe und Preise, bevor sie die Karriere abbrach und nach Paris zog. Zurück in Deutschland begann sie in Hannover ein Musikstudium, bevor sie nach Berlin ging. Mit Cecil Remmler, Marek Pompetzki und Paul Neumann, die gemeinsam die Numarek Studios im Stadtteil Kreuzberg betreiben, nahm sie den Song "Lavendel" auf. Sie supportete unter anderem Max Prosa, die Alin Coen Band, Philipp Poisel und Andreas Bourani. 2015 war sie im ZDF-Morgenmagazin und in der Sendung "Inas Nacht" mit Ina Müller zu sehen. Ihr Debütalbum "Seite 24" erschien am 18. September 2015. Zuvor wurde die Single "Wieder Alleine" veröffentlicht. Derzeit arbeitet sie an ihrem zweiten Album. (tr)

Phela gastiert mit ihren deutschsprachigen Liedern am 26. Februar im Kunsthaus Waldsassen (Kuwa). Dort präsentiert zeitgleich ihr Vater, der Gumpener Künstler Jeff Beer, einen Querschnitt seines Schaffens. "Die Zuschauer erwartet ein nahbares Konzert", verspricht Phela. Und das ist bereits ausverkauft. "Ich stehe gemeinsam mit meinem Pianisten auf der Bühne. Ich glaube, durch diese reduzierte Besetzung wird es ein ganz besonderer Abend", schätzt sie die Atmosphäre ein.Ab 15. Februar tourt sie mit ihrem neuen Programm quer durch ganz Deutschland. Mit dabei sind Moritz Brümmer (Cello, Akustikgitarre, Akkordeon und Begleitgesang) und Roman Goly (E-Piano, Loopstation). Die aktuelle Tour ist ganz spontan zustande gekommen. "Ich brauchte unbedingt eine Pause vom Songschreiben", sagt Phela. Aktuell arbeitet sie an ihrem zweiten Album - und das tagtäglich von früh bis spät. "Das kostet viel Zeit, aber ich wollte jetzt unbedingt ein paar neue Songs schon mal live spielen und sehen, ob die Leute sie mögen und wie ich mich dabei fühle, wenn ich sie spiele." So ist die kleine, intime Tour zustande gekommen. "Ich nehme mir da viele Freiheiten heraus, um immer aktuell entscheiden zu können, wonach mir ist."Das sei ihr schon sehr wichtig, damit die Musik auf der Bühne frisch bleibe für die Zuhörer und nicht nur einfach so heruntergespielt werde. Die Musiker seien aber immer die gleichen. Dass Phela in Waldsassen auftritt, ist Kuwa-Vorsitzendem Wolfgang Horn zu verdanken. "Er hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Konzert zu geben - und ich habe Ja gesagt". Phela schreibt und komponiert ihre Lieder komplett selbst. "Generell schreibe ich erst mal alles alleine, was manchmal sehr anstrengend und zehrend sein kann. Umso schöner ist es aber dann auch, wenn ein fertiges Lied vor dir ,steht' und du es zum ersten Mal am Klavier oder an der Gitarre spielst."Manchmal arbeitet sie mit ein oder zwei Leuten zusammen, die sie schätzt und denen sie ihre Lieder oder neuen Ideen zeigt. "Es ist immer wieder eine große Reise, bis ein Song fertig ist." Abhängig von einer Produktionsfirma will Phela überhaupt nicht sein. "Ich mache die Musik, die ich mag. Und danach schaue ich, ob die Plattenfirma sie auch mag. Wenn ja, arbeiten wir zusammen. So ist das Grundkonzept. Diese Freiheit brauche ich. Bisher hatte ich das Glück, dass ich Songs schreiben konnte, mit denen die Plattenfirma auch sehr happy war."Für die Zukunft hat Phela klare Ziele. Heuer will sie ganz viele Konzerte geben. Ihr Debüt hatte sie im vergangenen Jahr. Sie will auch in Österreich, der Schweiz, in Frankreich, in Italien, in Tschechien und ... auftreten, sich mit deutschsprachigen Titeln ins Ausland trauen. "Ich bin einfach eine Live-Künstlerin", sagt sie."Ich schreibe einmal in ein oder zwei Jahren eine Platte und dann spiele ich damit, soviel es geht. Ich wünsche mir natürlich, dass das Publikum jedes Mal ein Stückchen größer wird, aber auf ganz natürliche Weise. Durchs Spielen und Gehörtwerden. Nicht durch Werbung oder so. Ich will die Menschen schon kennenlernen, die zu meinen Konzerten kommen. Es soll kein einseitiges Ding sein: Ich da oben, die Menschen unten. Für mich ist das alles eins."Für das Konzert in Waldsassen hat Phela etwas ganz Besonderes geplant. "Mein Pianist und ich proben schon fleißig. Wir haben uns spezielle Versionen einfallen lassen. Außerdem sind neue Songs zu hören, die noch nirgendwo veröffentlicht worden sind und Teil des zweiten Albums werden sollen. Ich bin sehr aufgeregt und gespannt, wie die Leute reagieren werden."Das Konzert dauert rund eineinhalb Stunden in denen etwa 15 Songs gespielt werden, mit Zugaben. "Das hängt ganz von der Lust und der Laune des Publikums ab. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr auf Waldsassen."___Weitere Informationen: