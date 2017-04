Kultur Waldsassen

25.04.2017

"Wer diese drei Lieder nicht kennt, ist nicht in Deutschland aufgewachsen", sagte Susanne von Sicherer, als sie den zweiten Liedblock ankündigte - darunter "Muss i denn zum Städtele hinaus". Dabei wüssten viele das Stück gar nicht als deutsches Volkslied einzuordnen, weil es einst auch Elvis Presley gesungen hatte, wie Christoph von Sicherer ergänzte.

Veranstalter beklagen geringe Resonanz Das Konzert mit dem Titel "Es tönen die Lieder" war als eine Art Experiment gedacht. Und obwohl am Ende alle recht fröhlich mitgesungen hatten - WKK-Vorsitzender Andreas Sagstetter schien ernüchtert und auch etwas enttäuscht ob der geringen Besucherzahl. Weniger als 50 Leute waren gekommen. Im Publikum waren zwar auch einige Kinder - nach Einschätzung der Organisatoren aber viel zu wenig angesichts des enormen Aufwands im Vorfeld. Denn an der Reklame für den außergewöhnlichen Nachmittag kann es nicht gelegen haben: Neben den Ankündigungen in den Medien waren 1000 besonders für Kinder gestaltete Handzettel gedruckt und in den Kindergarten und Schulen verteilt worden. Ein ähnliches Angebot - ein Konzert speziell für Kinder - ist im September in der Turnhalle geplant: Der Besuch im Spätsommer wird dann zeigen, ob der Waldsassener Kammermusikkreis derartige Angebote noch einmal ins Programm nehmen wird. (pz)

>Nicht "Zickezacke Hühnerkacke" oder "Sepp, Depp, Hennadreck" waren zu hören an diesem Sonntagnachmittag in der Aula des Klosters. Dafür klassisches Liedgut, dass "eigentlich in jede Wohnung gehört", erklärte Christoph von Sicherer.Das Ehepaar hatte für das Konzert des Waldsassener Kammermusikkreises am Sonntag ein buntes Programm vorbereitetet - mit mehr oder weniger bekannten Liedern, die von Liebe und den Jahreszeiten handelten und mitunter auch zum Mitsingen einluden. Wem danach sei, der dürfe dies gerne tun, erklärte zu Beginn die Sopranistin. Sie und ihr Mann, die sich beide mit der Gitarre begleiteten, werden gemeinsam zum wunderbaren Duett, beide Stimmen passen harmonisch zueinander: "Horch was kommt von draußen rein", "Wenn alle Brünnlein fließen" oder auch die Klassiker "Ännchen von Tharau", "Heidenröslein" oder "In einem kühlen Grunde" - die Stücke wurden gefühlvoll und sauber wie auch speziell als Duett interpretiert vorgetragen. Mit den Erläuterungen zu den einzelnen Titeln und zu den Komponisten verlor der Nachmittag das Strenge, das viele Interessierte normalerweise vielleicht auch von einem Konzertbesuch abhält. Dem Publikum gefiel's, auch den Kindern im Saal, die das eine oder andere Lied bestimmt kannten und mitsangen. Die Besucher kamen gegen Ende des Konzerts in den Genuss eines "offenen Singens". Die beliebte Veranstaltung hatte in der Vergangenheit bereits die Aula gefüllt.Für das klingende Finale war das Programmheft sogar um mehrere Seiten mit bekannten Liedern erweitert worden - darunter "Ein Männlein steht im Walde" oder "Summ, summ, summ". Am Ende bildeten alle einen großen Chor - ein schöner Abschluss.