12.02.2017

"Von Bach bis Schubert, vom Kiem-Pauli bis Rudi Knabl" - so lautet das Motto eines ganz besonderen Musikgenusses. Den präsentiert der Waldsassener Kammermusikkreis (WKK) am Samstag, 18. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Abtei Waldsassen.

Eigenkompositionen

Hans Berger, Komponist, bayerischer Kirchenmusiker, Volksmusikant und Leiter des auf klassische Volksmusik spezialisierten "Ensembles Hans Berger" spielt auf seiner Zither festlich-alpenländische sowie höfische Musik des 17./18. Jahrhunderts.Im Mittelpunkt stehen dabei Werke von Mozart und dessen Zeitgenossen, deren viele in der umfangreichen Sachranger Notensammlung des Peter Huber ("Müllner Peter") enthalten sind, und deren Erschließung und Bearbeitung ein besonderes Anliegen Hans Bergers ist. Ebenso erklingen eigene Kompositionen des Zither-Virtuosen.So entsteht eine klingende Brücke von der Klassik bis zur gehobenen Volksmusik in einzigartig sensibler und geschmackssicherer Bearbeitung für Zither solo. Am 28. und 29. November 2015 führte Hans Berger in der Basilika Waldsassen sein Alpenländisches Weihnachtsoratorium zusammen mit dem Basilikachor und seinem großen Ensemble auf.Karten sind erhältlich im Verkehrsamt Waldsassen, Telefon: 09632 - 88 160, im Haus St. Joseph und im Kloster Waldsassen, Telefon: 09632 - 92 38 80, oder auch online unter www.wkk-waldsassen.de. Der Eintritt kostet 15 Euro. Ermäßigung für WKK-Mitglieder und Abonnenten 20 Prozent, für Schüler und Studierende 50 Prozent.