Politik Waldsassen

03.05.2017

03.05.2017

Die großartige Beteiligung an der Demo - andererseits die Regional-Trasse, die den Schwerlastverkehr in der Stadt belässt. Die Bürgeraktion "Mitmachen lohnt" beflügelt dies und lässt sie zu neuen Ufern aufbrechen.

Eingriffe ins Grundwasser

Antrag in Stadtrat "Ich werden den Antrag dem Stadtrat vorlegen", erklärte Bürgermeister Bernd Sommer auf NT-Anfrage zum Schreiben der Bürgeraktion "Mitmachen lohnt". Die Fraktionen müssten voraussichtlich beider nächsten Sitzung am 15. Mai darüber entscheiden, ob sie sich des Antrags annehmen wollen oder nicht. Denn grundsätzlich gebe es bei Anträgen aus der Bevölkerung keinen Anspruch, dass sie im Stadtrat diskutiert werden - es sei denn, sie werden in einer Bürgerversammlung gestellt.



Bei einem "Ja!" seitens des Stadtrats in der Mai-Sitzung werde das Thema voraussichtlich als Beratungspunkt des Juni-Treffens auf die Tagesordnung genommen. Wenn der Stadtrat mit "Nein" stimmt und keine Notwendigkeit für eine weitere Beratung sieht, wäre die Sache zunächst erledigt. "Beides halte ich für möglich", sagte Sommer. (pz)

"Ihre Aussagen und das Motto der Demo ,Transitverkehr raus aus Waldsassen' veranlassen uns einen Stadtratsantrag einzubringen", heißt es dem an Bürgermeister Bernd Sommer gerichteten Schreiben: Das Gremium möge beschließen, dass das Staatliche Bauamt und Regierung der Oberpfalz gebeten werden "die Planungen der Stadt-Durchfahrung auf der Bahntrasse einzustellen und "unverzüglich ,schnellstmöglich die Planung einer echten Umgehung voran zu treiben." Dafür stünden die finanziellen Mittel bereit; die bereits fortgeschrittenen Planungen für die Regional-Trasse seien ... zweitrangig "und kein Grund, 40 Millionen Euro falsch, für wiederum eine Stadt-Durchfahrung, in eine Fehlinvestition zu verpulvern." Die finanziellen Mittel stünden für eine echte Umgehung bereit. "Das ist die Ideal-Lösung und sie darf nicht verspielt, bzw. vertan werden." Fachstellen hätten eben die Verkehrsentwicklung so nicht vorausgesehen. "Noch ist es Zeit die Straßenplanung zu korrigieren und der Realität und den Erfordernissen anzupassen."14 Punkte werden in dem von Bürgeraktion-Vorstandssprechern Maria Thomas und Ludwig Wolf unterzeichneten Schreiben als Begründung angeführt: Die Regional-Trasse sei Stadt-Durchfahrung und für die Menschen untragbar. Die Fahrbahn sei für das zu erwartende Verkehrsaufkommen unzureichend, der geplante Linksabbiegeverkehr unrealistisch. Grundlagen und Einschätzungen seit 1990, auf denen die Planung der Regional-Trasse beruht, hätten sich geändert. Ebenso längst überholt seien die Abwägungen des Bauamtes aus dem Jahre 1995 wie die landesplanerische Beurteilung, außerdem die Annahme, dass auch nach dem Bau einer neuen Straße kein überörtlicher Lkw-Verkehr nach Waldsassen kommen würde.Die Antragsteller nennen ferner die weiterhin unabsehbare Verkehrsentwicklung, das Durchtrennen der Stadt in zwei Ortsteile und die unkalkulierbaren Auswirkungen durch Eingriffe ins Grundwasser. "Von den ... vorgeschlagenen ca. 10 machbaren Umgehungs-Varianten ist es gerade die Regional-Trasse - eine Stadt-Durchfahrung - die sich seit über 20 Jahren als nicht machbar erweist." Dies sei die Ursache der örtlichen Verkehrsprobleme. (Info-Kasten)