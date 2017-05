Politik Waldsassen

08.05.2017

Zwölf Jahre stand Bernd Sommer an der Spitze der Waldsassener CSU. Jetzt ist der Bürgermeister einer der drei Stellvertreter, neben Annette Spreitzer-Hochberger und Jörg Wifling.

Hoyer Organisationsleiter

Er ist einer der fähigsten und klügsten Bürgermeister, die wir haben. MdB Albert Rupprecht über Bernd Sommer

(kro) Sommers Nachfolger ist der 46-jährigen Markus Scharnagl (wir berichteten). Sommer verwies im Rückblick darauf, dass in den zwölf Jahren mit ihm, Sommer, an der Spitze viel passiert sei. Es mache Spaß in der CSU zu arbeiten, zumal es eine erfolgreiche Arbeit sei. Die CSU sei in Waldsassen sehr stabi, wegen der ordentlichen und sachorientierten Politik. Erfreut stellte Sommer weiter fest, dass Waldsassen bisher schon neun Millionen Euro an Stabilisierungshilfe bekommen habe. Nun hoffe man, dass die Umgehungsstraße komme, dass die Planungen anlaufen.Auch im gesellschaftlichen Bereich sei die CSU aktiv gewesen, er verwies unter anderem auf den "Fasching 60plus", das Ferienprogramm, verschiedene Ausflugsfahrten, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und an verschiedene politische Veranstaltungen. Stolz war Sommer auch auf die starke Frauenunion und vor allem über die sich im Aufwind befindliche Junge Union mit aktuell 51 Mitglieder habe. Schatzmeisterin Inge Zintl listete die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Ortsverbandes auf, ehe Elli Tippmann (Frauenunion) und Franziska Heindl (Junge Union) Kurzberichte über ihre Arbeitsgemeinschaften gaben. Die JU sei bayernweit Zweiter bei der Mitgliederwerbung geworden, berichtete Heindl. MdB Albert Rupprecht gratulierte dem neuen CSU-Ortsvorsitzenden und dankte allen, die in den vergangenen Jahren "den Karren gezogen haben". Großes Lob galt Bernd Sommer: "Er ist einer der fähigsten und klügsten Bürgermeister, die wir haben." Unter seiner Regie habe sich Waldsassen Schritt für Schritt weiter entwickelt. Wie zuvor Karlheinz Hoyer ging auch MdB Rupprecht auf den Lkw-Durchgangsverkehr ein.Bei den Neuwahlen, die Robert Treml leitete, wurde Inge Zintl als Kassiererin bestätigt, ebenso Sabine Schiml als Schriftführerin. Zum Organisationsleiter wurde Karlheinz Hoyer gewählt. Kassenprüfer sind künftig Christian Kraus und Josef Walenta, Ersatzkassenprüfer ist Bruno Salomon. Beisitzern sind Andreas Riedl, Hans Grillmeier, Markus Härtl, Walter Heindl, Robert Treml, Harald Hertel, Sebastian Koch, Andreas Koch und Reinhard Rustler gewählt. Gewählt wurden auch die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisvertreterversammlung und der Delegiertenversammlung im Stimmkreis.