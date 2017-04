Politik Waldsassen

27.04.2017

74

0 27.04.201774

"Unsere Ponys und Pferde sind an Kinder gewöhnt" sagte Peter Ott. Nach anfänglichen Berührungsängsten legten die Kinder schnell ihre Unsicherheit ab und streichelten und bürsteten die Tiere. Auf Einladung von Barbara und Peter Ott organisierte der Helferkreis Waldsassen einen Ausflug für die Flüchtlingskinder nach Querenbach. Dort verbrachten die Kinder auf dem Pferdehof der Familie Ott bei Ponys und Pferden einen Nachmittag. Die Kinder durften nach und nach in Gruppen einen geführten Ausritt auf den Rücken der Tiere unternehmen.

Dass die Temperaturen eher winterlich waren, tat der "Begeisterung und Freude der Kinder keinen Abbruch", so Markus Scharnagl, Integrationsbeauftragter der Stadt Waldsassen, in einer Pressemitteilung. Bei Stockbrot am Lagerfeuer und am eingeheizten Kachelofen wärmten sich die Kinder wieder auf. Mit einer Aufmerksamkeit bedankte sich Scharnagl bei Barbara und Peter Ott, das sie diesen tollen Nachmittag ermöglicht haben.