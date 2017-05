Politik Waldsassen

Kondrau. (jr) Besuch aus dem deutschen Bundestag hatte das Unternehmen Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen. Zu Gast waren die beiden CSU-Abgeordneten Karl Holmeier und Reiner Meier. Sie wollen dem Oberpfälzer Unternehmen den Weg nach Berlin ebnen. Beide sicherten zu sich dafür einzusetzen, dass Kondrauer-Getränke künftig auch in der Landesvertretung auf den Tisch kommen.

"Dies müsste doch möglich sein", sagte Meier. Er wusste, dass die Getränke in Berlin bereits zu haben sind. Im Friedrichstadtpalast werde Kondrauer ausgeschänkt, wusste erEigentlich waren die beiden Abgeordneten gekommen, um sich über das Unternehmen zu informieren. Der Mineralbrunnen stammt aus dem Jahr 1281 und ist damit der älteste in ganz Bayern. Aktuell sind im Betrieb in Kondrau rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführender Gesellschaft Jonas Seidl und Geschäftsführer Ralf Brodnicki führten die Gäste durch den Betrieb