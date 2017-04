Politik Waldsassen

24.04.2017

97

0 24.04.201797

Nun will die IKom Stiftland den Reden Taten folgen lassen. Eines der gemeinsamen Projekte, die noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen, ist ein Netz an überörtlich bedeutenden Rad- und Wanderwegen sowie landwirtschaftlichen Kernwegen: Die Ideenschmiede arbeitet aber noch an weiteren Vorhaben.

Vier Treffen geplant

Anfang Mai geht es weiter

Eine gemeinsame Entwicklungsstrategie für das Stiftland formulieren, dazu kamen die Bürgermeister und Verwaltungsbediensteten der zehn Kommunen der IKom Stiftland gemeinsam mit Behördenvertretern sowie Planern in Waldsassen zu einer Arbeitssitzung zusammen.Bei diesem ersten von insgesamt vier Arbeitstreffen im Rahmen der Erstellung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes stimmten die Kommunen gemeinsame Ziele und Maßnahmen für die Themen Siedlungsentwicklung und Wegenetz ab. Die Beteiligten waren sich einig, dass die künftige Siedlungsentwicklung im Stiftland durch alle Kommunen aktiv thematisiert und gesteuert werden muss. Ziel des Gemeindeverbundes ist es, die Orte und insbesondere die Ortszentren durch eine überörtlich abgestimmte Siedlungspolitik und eine aktive Innenentwicklung zu stärken. Gemeinsam wollen die Städte, Märkte und Gemeinden ein Bewusstsein für Innenentwicklung schaffen und entsprechende Vorhaben unterstützen und vermarkten.Gemeinsame Projekte sollen die Ausgangsbedingungen verbessern. Beispielsweise soll das Wohnumfeld in den Stadt- und Ortskernen aufgewertet werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, gemeinsam über Möglichkeiten und Vorteile sowie Anreize zu informieren. Auch beim Thema Wegenetz wurde deutlich, dass eine interkommunal angelegte Planung und eine abgestimmte Vorgehensweise große Vorteile bieten. Deshalb soll die gemeinsame Festlegung eines aufeinander abgestimmten Netzes an überörtlich bedeutenden Rad- und Wanderwegen sowie landwirtschaftlichen Kernwegen noch in diesem Jahr als gemeinsames Projekt des Zweckverbandes auf den Weg gebracht werden.Auch bei weiteren Themen der Raum- und Landschaftsentwicklung sprachen die Gemeindevertreter die Vorteile einer gemeinsamen Konzeption und einer interkommunalen Vernetzung an. So können auf der Ebene der IKom Stiftland auch entsprechende Verbundsysteme für Ausgleichs- und Biotopflächen abgestimmt und umgesetzt werden.Beim nächsten Arbeitstreffen Anfang Mai in Neualbenreuth stehen die Themen Kultur und Identität sowie Tourismus auf dem Programm. Auch zu diesen Themen wollen die Kommunen der kommunalen Allianz gemeinsame Ziele und Maßnahmen vereinbaren.