In Waldsassens Nachbarstadt Cheb:

Politik Waldsassen

05.05.2017

Seit zwei Monaten war Cheb ohne Bürgermeister. Jetzt gibt es einen Nachfolger.

Cheb/Eger. Am 6. März hatten die Stadträte den bisherigen Bürgermeister Petr Navrátil (CSSD) mit dem Vorwurf einer unkorrekten Verwendung von Finanzmitteln abgewählt. Dazu verbündete sich die Partei ANO mit den Oppositionsparteien. Die Koalition mit der CSSD (Sozialdemokraten) und der KSCM (Kommunisten) war damit zerbrochen. Nach ungewöhnlich langen und zähen Verhandlungen hat sich der Stadtrat nun auf einen neuen Bürgermeister geeinigt - mit einem Ergebnis, dass allgemein überraschte: Erster Bürgermeister ist jetzt der Gymnasiallehrer Mgr. Antonín Jalovec (VPM-Alternativa), Zdenek Hrkal (ANO) verbleibt in seinem Amt als erster Vizebürgermeister, RNDr. Gabriela Licková (Koalice pro Cheb) wurde zur zweiten Vizebürgermeisterin gewählt. Die Amtszeit der neuen Stadtführung ist übrigens sehr kurz: Denn bereits im Herbst kommenden Jahres stehen Neuwahlen an.