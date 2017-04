Politik Waldsassen

27.04.2017

"Es ist mir und meinen Helfern ein großes Bedürfnis, euch allen ein herzliches Dankeschön zu sagen für die Teilnahme an dieser eindrucksvollen Demonstration", wendet sich Karlheinz Hoyer an die Waldsassener. Zur Ruhe setzen wollen sich "Tschiberl" und seine Mitstreiter aber nicht.

Jetzt am Ball bleiben

Die ganze Stadt kann stolz auf diese eindrucksvolle Veranstaltung sein, denn die Bevölkerung hat das Problem erkannt, Flagge gezeigt und danach gehandelt. Karlheinz Hoyer

"Es war beeindruckend, wie sich der Protestzug vom Busbahnhof durch die Innenstadt zum Johannisplatz bewegt hat. Allen voran die Rollatorbenutzer und die vielen Familien mit Kinderwägen, wo die Kleinen Fahnen schwenkten", so Hoyer in dem offenen Schreiben. Auch die Kundgebung am Johannisplatz sei ein Erlebnis gewesen, "das man nicht so gleich nicht vergessen wird".Die Demo sei von den Medien sehr gut begleitet worden und werde ihre Wirkung nicht verfehlen. "Viele Ämter und Behörden sind dadurch erst richtig auf dieses Problem des Innenstadtverkehrs aufmerksam geworden." Jetzt müssten die Waldsassener aber weiter am Ball bleiben: "Daher wird in den nächsten Tagen eine neue Resolution verfasst, bzw. ein Antrag gestellt und an die zuständigen Ministerien und Behörden geschickt." Hoyer unterstreicht das Entgegenkommen der Firmen, die kostenlos Transparente und anderes Material zur Verfügung gestellt haben, "was heutzutage nicht immer üblich ist". Hoyers Dank gilt auch der Polizei und der Feuerwehr für die Begleitung des Protestzuges sowie dem Stadtbauhof für die Begleitarbeiten. Nun müsse geschlossen an der Aufgabe weitergearbeitet und bei Behörden und Mandatsträgern auf das Transitproblem hingewiesen werden. "Die ganze Stadt kann stolz auf diese eindrucksvolle Veranstaltung sein, denn die Bevölkerung hat das Problem erkannt, Flagge gezeigt und danach gehandelt."